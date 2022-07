Festival of Lights 2022 in Berlin: Bustour „Ausflug ins Lichtermeer“. Hier erhalten Sie die Tickets und Informationen zur 2,5-stündigen Tour, die Sie ab Kurfürstendamm/Cafe Kranzler im Westen - oder Dom Aquaree/Alexanderplatz im Osten von Berlin starten können.

Festival of Lights 2022

Im Oktober taucht das Festival of Lights 2022 Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Abend wieder in ein buntes Licht und lockt tausende Besucher zu den illuminierten Orten und läßt die Herzen der Fotosfans höher schlagen. Immer von 20.00 Uhr bis Mitternacht beginnt vom 7.10.-16.10. das Lichtspektakel an den unterschiedlichsten Plätzen der Hauptstadt und unsere Bustour „Ausflug ins Lichtermeer“ bringt Sie von Freitag 7.10 - Sonntag 16.10.22 zu allen Highlights!

Bustour „Ausflug ins Lichtermeer - Lightseeing Tour“

Die Bustour „Ausflug ins Lichtermeer - Lightseeing Tour“ bietet zunächst zwei Möglichkeiten zum starten. Im Westen von Berlin ist die Haltestelle an der Ecke Kurfürstendamm/Cafe Kranzler. Wenn Sie eher in Mitte oder aus dem Osten von Berlin kommen, dann steigen Sie am Dom Aquaree am Alexanderplatz ein.

Starten können Sie dann entweder 19:00 oder 21:30 Uhr an beiden Orten und die Tour dauert 2,5 Stunden, also genügend Zeit, um Berlin zu entdecken und tolle Fotos zu schießen!

Während der Fahrt gibt es auch 2 längere Fotosstopps und Sie fahren bei dieser Tour exklusive durch das offizielle Festivalgelände Unter den Linden!

Dazu sind alle Touren im Roten Doppeldecker in Deutsch und Englisch moderiert, so dass Sie alles Wissenswertes zu den beleuchteten Plätzen und Gebäuden erfahren.

Hier einige Impressionen vom Festival of Lights 2021. Mobil HIER zu sehen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: Freitag, den 7.10 - Sonntag, den 16.10.22

Abfahrt : 19:00 und 21:30 Uhr an beiden Orten

Abfahrtsorte: Kurfürstendamm/Cafe Kranzler und Dom Aquaree am Alexanderplatz

Dauer: 2,5 Stunden

Preis: 25,- Euro pro Erwachsener | 20,- Euro pro Kind bis 14 Jahre

Sprachen: Deutsch und Englisch

Buchen können Sie die begehrten und limitierten Tickets hier online und Sie erhalten das Tickets direkt nach der Buchung per E-Mail und können es auf dem Smartphone vorzeigen (ein Ausdruck ist möglich, aber nicht erforderlich).

Im Buchungssystem sind weitere Touren angezeigt, wie die 4-stündige Bustour „Fotosafari“. Wählen Sie hier also entweder die Bustour „LightSeeing Tour by LightLiner ab DomAquarée“ oder „LightSeeing Tour by LightLiner ab Kurfürstendamm“.

Tickets HIER buchen.

Anfrage stellen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: