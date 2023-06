Mieten Sie ein Floß für ihren Teamevent, ihre Firmenfeier, Hochzeit, Familienfeier oder einen Junggesellenabschied. Informationen und eine Anfragemöglichkeit finden Sie hier. Gern lassen wir ihnen eine unverbindliches Angebot kostenlos zukommen.

Authentisches Partyfloß für max. 55 Personen

Eine Fahrt auf dem urigen Partyfloß ist immer ein romantisches Abenteuer! Wasser soweit das Auge reicht, schöne Natur und dazu leckeres Essen und Getränke satt!

Dazu ist das Floß komplett aus Holz und verzaubert durch seinen rustikalen Charme. Und Platz hat es auch, da es ein weites Oberdeck zum Chillen besitzt und ein Unterdeck, wo man das Catering in vier großzügigen Sitzecken und der Loungeecke genießen kann. Getränke gibt es am Stehtresen an der bordeigenen Floß-Bar.

@HF 2 Oberdeck als Wohlfühloase und modularem System zum Umbauen.

@HF 2 Treppe zum Unterdeck.

@HF 2 Unterdeck mit Sitzecken.

@HF 2 Freie Sicht und viel Platz zum Essen an den großen Holztischen.

@HF Es gibt verschiedene Orte, wo das Catering platziert werden kann.

@HF Mit Badehose kann man direkt rein in den See ...

Folgende Highlights können Sie erwarten: Uriges Floß für 55 Personen (46 überdachte Sitz- und Stehplätze)

Größe Sonnenoberdeck: 65 m²

Unterdeck: 82,5 m² (15m x 5,5m)

2 x moderne Bäder / WC

Floß-Bar

1 x Stehtresen

transparente Planen (Wind- u. Regenschutz)

auf Wunsch gibt es ein Catering und Getränke

Preisbeispiele Bootsmiete 2 Stunden: 1.344,70 €

3 Stunden: 1.844,50 €

4 Stunden: 2.142,00 €

jede weitere Stunde: 297,50 €

An-/Ablegegebühr: 50 €

alles Weitere auf Anfrage

Kurze Impression von Partyfloß 1 und 2:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wenn Ihnen unser Partyfloß gefällt, dann stellen Sie gern eine unverbindliche Anfrage an ticketshop@berliner-zeitung.de mit Ihren

Kontaktdaten: Name

Telefon / E-Mail-Adresse

Tag der Tour

Dauer / Startzeit

Catering- und Getränkewünsche

Wir senden Ihnen gern zeitnah ein unverbindliches Angebot zu.

Hier eine unverbindliche Anfrage stellen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: