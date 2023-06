Tickets für die neue Grand Show „FALLING | IN LOVE“ im Friedrichstadt-Palast Berlin, sowie Informationen zur Show, die am 21.09.2023 startet. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Grand Show „FALLING | IN LOVE“

Vergessen Sie den Alltag und treten Sie ein in den Palast - den magischen Palast - und erleben Sie ab dem 21. September 2023 die neue Grand Show „FALLING | IN LOVE“ modisch kuratiert von Designer Jean Paul Gaultier und mit funkelnden Kostümen mit der Magie von Swarovski Kristallsteinen. Erleben Sie eine romantischen Abend voller Abenteuer, Liebe und einem wogenden Meer aus Farben! Sie werden Staunen, Träumen, Klatschen wie noch nie und evtl. Weinen vor Glück!

Der Besuch

Haben Sie Ihre überflüssige Kleidung bei der Garderobe kostenlos abgegeben, kommen Sie am Fuße der Showtreppe, die Sie gleich nach oben schreiten, an einer Selfi-Wand vorbei. Machen Sie hier ein erstes Erinnerungsfoto oder helfen Sie gern anderen dabei (macht glücklich!).

Danach geht es in die erste Etage, wo die Gastronomie schon auf Sie wartet. Es macht Sinn 1 Stunde früher zu kommen und sich dann bei kleinen Canapés oder einer Brezel verknüpft mit einem Glas Champagner „Pommery“, einem Weißwein „Pink Flamingo“ oder einem kühlen Radeberger auf den Abend einzustimmen.

Was ist der Inhalt der Grand Show „FALLING | IN LOVE“?

Im Mittelpunkt: You. Ein junger, leidenschaftlicher Geist, der vor Sehnsucht erbebt. Doch er passt nicht in die vorgefertigten Schablonen dieser Welt. In den erstarrten Gesichtern um ihn herum findet er keine Spur von Liebe. Nach einer weiteren schmerzhaften Ablehnung wünscht sich You, nichts lieber zu tun, als im Erdboden zu versinken.

Da geschieht das Unerwartete: Unter seinen Füßen bricht der graue Asphalt der Zivilisation auf und er stürzt in eine andere Dimension. In diesem geheimen Garten der Liebe erblickt er eine bisher unbekannte Pracht. Ein schillerndes Meer aus Farben und die vollkommene Schönheit der Natur in all ihren Facetten offenbart sich ihm. Hier lebt der ewige Traum der Menschheit von einer besseren Welt, eingekerkert hinter veralteten Normen.

Wird ein junger, gehörloser Poet schließlich die Worte finden, die die von Menschenhand errichteten Mauern erzittern und Liebe erblühen lassen?

„FALLING | IN LOVE“ - Eine fesselnde Erzählung, die sich um Hoffnung und Entdeckungen rankt und zeigt, dass die wahre Schönheit oft dort zu finden ist, wo man es am wenigsten erwartet.

Zusammenarbeit mit Modedesigner Jean Paul Gaultier

Wie schon in der erfolgreichen Show „ARISE“ arbeitet der Friedrichstadt-Palast wieder mit dem berühmten französischen Modedesigner Jean Paul Gaultier zusammen, der für Fantasie, höchste Qualität und Kreativität steht und dessen Kostüme alle Maßanfertigungen sind und für unvergessliche WOW!-Momente sorgen.

©Friedrichstadt-Palast Eine Figurine von Jean Paul Gaultier.

©Friedrichstadt-Palast Maßarbeit im Atelier.

Das Bühnenbild

Auch beim Bühnenbild erleben Sie Weltklasse und Spektakuläres auf der größten Theaterbühne der Welt. Unter anderem einen echten Wasserfall und natürlich die geballte Energie der Farbvielfalt. Natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Überraschungen, die wir aber hier nicht verraten dürfen. ;) Hier aber schon einmal ein Entwurf:

©Friedrichstadt-Palast Ein knapp zehn Meter hoher Wasserfall im prächtigen Wassergarten.

Und natürlich darf auch bei dieser Produktion die berühmte „Girlreihe“ nicht fehlen. Anbei hier der erste Trailer zur Show. Mobil hier schauen.

Auf einen Blick: Termine: 21.09.2023 – 31.12.2023 (Die Termine für 2024 folgen zeitnah)

Dauer: ca. 2,5 Stunden (inkl. 25 Min. Pause)

Zeiten: die verschiedenen Anfangszeiten finden Sie im folgenden Buchungssystem

Sprachen: auch geeignet für Gäste ohne Deutschkenntnisse

Ort: Friedrichstraße 107, 10117 Berlin (siehe Karte unten)

Preise: ab 63,94 EUR

Gönnen Sie sich diese Auszeit, die Balsam für die Seele ist, und buchen Sie noch heute Ihr Ticket für diese wunderbare Show der Extraklasse!

