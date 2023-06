Friedrichstadt Palast Neue Show FALLING IN LOVE | Tickets hier!

Tickets für die neue „Spiel mit der Zeit - Young Show“ im Friedrichstadt-Palast Berlin für Kinder und Jugendliche zu Weihnachten 2023 und Informationen zur Show, die nur vom 23.11.2023 – 31.01.2024 läuft, erhalten Sie hier. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

„Spiel mit der Zeit - Young Show“ 2023/2024

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit 2023 startet der Friedrichstadt-Palast für Kinder und Jugendliche oder die ganze Familie die beliebte „Young Show“ am 23.11.23. Vergessen Sie den Alltag und freuen Sie sich auf ein spektakuläres Bühnenbild, wunderschöne Kostüme und natürlich tolle eingängige Songs und stimmen Sie sich mit diesem Highlight auf die Weihnachtszeit 2023 mit der ganzen Familie ein.

Was ist der Inhalt der „Spiel mit der Zeit - Young Show“?

Lea und Jule treffen sich, um über ihr Geschichtsprojekt zu reden, aber sie finden es wirklich langweilig und haben keine Lust darauf. Ihr Freund Ben hat eine tolle Idee: Er schlägt vor, ein altes Computerspiel namens „SUPERDOG's Reisen durch Raum und Zeit“ zu spielen. In diesem Spiel wird Geschichte zu einem aufregenden Abenteuer. Als sie die Konsole versehentlich fallen lassen, scheint etwas kaputt zu gehen. Jedes Mal, wenn sie die Konsole kräftig schütteln, werden sie plötzlich in eine andere Zeit geschleudert.

Auf einmal landen sie im Wilden Westen, in der Zeit der Wiener Klassik, im Mittelalter, in der Steinzeit und sogar im alten Ägypten. Sie reisen sogar in die Zukunft. Der Superdog aus dem Spiel ist immer dabei! Die Zeitreisen sind voller Abenteuer mit gefährlichen Drachen und gruseligen Mumien. Es ist super spannend, aber auch blöd, weil das defekte Spiel nicht richtig gesteuert werden kann. Werden Lea, Jule und Ben einen Weg finden, aus dem Spiel zu entkommen und nach Hause zurückzukehren?

Die Young Shows des jungen Ensembles sind etwas ganz Besonderes und alle Rollen werden von Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 16 Jahren gespielt und in jeder Vorstellung stehen über 100 junge Künstlerinnen und Künstler auf der größten Theaterbühne der Welt!

© Nady el-Tounsy / Friedrichstadt-Palast Wird Ben den ungeheuerlichen Drachen besiegen und dadurch die Hand der verwöhnten Thusnelda gewinnen können?

© Nady el-Tounsy / Friedrichstadt-Palast In der Steinzeit treffen Lea, Jule und Ben auf Hillary Hinkelstein und seine Gang ...

Auf einen Blick: Termine: 23.11.2023 – 31.01.2024

Dauer: 90 Minuten ohne Pause

Alter: Ab 5 Jahre | Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren

Zeiten: die verschiedenen Anfangszeiten finden Sie im folgenden die verschiedenen Anfangszeiten finden Sie im folgenden Buchungssystem

Ort: Friedrichstraße 107, 10117 Berlin (siehe Karte unten)

Preise: ab 20,43 Euro (Kinder/Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | Kategorie 4) - alle Preise finden Sie im folgenden ab 20,43 Euro (Kinder/Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | Kategorie 4) - alle Preise finden Sie im folgenden Buchungssystem

