TICKETS für die immersive Multimediashow „GENESIS“ in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg. Die wunderbare Show - von der Erschaffung des Lichts und des Wassers bis hin zur Geburt der Pflanzenwelt - geht nur bis 27. August 2023. Alle Informationen, die Preise und Öffnungszeiten erhalten Sie hier! Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

GENESIS: EINE IMMERSIVE ERFAHRUNG IM HERZEN BERLINS

Was für ein wunderbares Erlebnis, visuell, intuitiv und mit gewaltigem Sound projiziert auf die Innenwände der beeindruckenden Passionskirche in Berlin-Kreuzberg!

Nehmen Sie Platz im Innenraum der Kirche und tauchen Sie ein in eine Bild-und Soundgewältige Show über die Geschichte der Genesis - von der Erschaffung des Lichts und des Wassers bis hin zur Geburt der Pflanzenwelt. Erleben Sie die Schöpfungsgeschichte 30 Minuten lang hautnah, lebhaft projiziert auf die Wände eines Meisterwerks der Architektur.

Die Show ist im Gegensatz zu anderen Projekten ein sehr meditatives und spirituelles Erlebnis mit wohlig-sphärischen Klängen der Musik von u.a. Gustav Mahler und Joseph Haydn.

Einen ersten Eindruck der Show vom Event in München gibt es hier:

KUNST TRIFFT AUF TECHNOLOGIE

Die gesamte Decke und alle Strukturen der Passionskirche wurden im Vorfeld vermessen, berechnet und dimensioniert, damit die Projektion perfekt zu den Proportionen des Gebäudes passt. Ton und Bild im Raum ermöglichen so ein Eintauchen, das sprachlos macht. So verschmelzen Kunst, Technologie und Spiritualität zu einem Erlebnis, das Sie staunen und träumen lässt.

©Andreas Kaiser Die Wände der Passionskirche werden zur Leinwand ...

Die Anfahrt

Der Ausstellungsort ist in Berlin-Kreuzberg am Marheinekeplatz 2. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Kirche mit der U-Bahn Linie U7 - Haltestelle „Gneisenaustrasse“ am schnellsten. Es sind nur ca. 200 Meter zu Fuß. Von der U7-Haltestelle „Südstern“ sind es ca. 700 Meter. Unten ist auch ein Karte.

Auch möglich ist die Anfahrt per Bus. Schauen Sie am Besten im Routenplaner der BVG.

Gibt es Stühle und kann ich während der Show sitzen?

Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, wie Kirchenbänke und Sitzkissen. Es besteht freie Platzwahl. Wählen Sie bei Ihrer Ankunft Ihren Lieblingsplatz und genießen Sie die Show.

Der Trailer der Berlin-Ausstellung:

Auf einen Blick: Termine: 13.07.-27.08 .2023 | immer Donners tag-Sonntag

Öffnungszeiten: 16:45 - 21:15 Uhr (Öffnungstage variieren nach Woche | im Buchungssystem finden Sie alle freien Zeiten) (Öffnungstage variieren nach Woche | imfinden Sie alle freien Zeiten)

Dauer: 30 Minuten

Ort: Passionskirche , Marheinekeplatz 2, 10961 Friedrichshain-Kreuzberg (siehe Karte unten)

Ist die Veranstaltungsstätte barrierefrei? Ja, es gibt einen rollstuhlgerechten Zugang zur Veranstaltungsstätte. Es gibt außerdem eine rollstuhlgerechte Toilette vor Ort.

Erhalten Menschen mit Behinderung auf eine Begleitperson angewiesen sind, eine Ermäßigung für diese Person? : Für Besucher:innen mit einem „ Schwerbehindertenausweis B “ kann eine kostenlose Begleitpersonenkarte direkt vor Ort bezogen werden. Melden Sie sich hierzu direkt an der Kasse.

Findet die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter statt? : Ja, denn die Veranstaltung findet drinnen statt und die Veranstaltungsstätte ist vollständig überdacht.

Preise:

Erwachsener (ab 18 Jahren): 12,90€

Jugendlicher (10-17 Jahre: 8,90€

Kind (5-9 Jahre): 5,90€

Kinder bis 4 Jahren haben freien Eintritt

Erleben Sie die Schöpfungsgeschichte neu und intuitiv bei dieser wunderbaren immersiven Show und buchen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses einmalige Kunst-Event der Extraklasse!

Tickets HIER buchen.

Adresse: Passionskirche, Marheinekeplatz 2, 10961 Friedrichshain-Kreuzberg

