Ticketshop: 2-stündige barrierefreie Schiffstour Tegel Havel

Schifffahrt Tegel Havel für 2h | Fahrplan 2022 Preise Tickets

Fahrplan, Preise und Tickets 2022 für die Schifffahrt Dampferfahrt in Berlin Tegel am Tegeler See und Havel, sowie barrierefreie Schiffstour. Weiße Flotte Flusskreuzfahrt