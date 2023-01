Tickets für die Klimt Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“ sowie die Preise, Öffnungszeiten und Informationen zur Ausstellung und alles was Sie für Ihren Besuch wissen müssen, gibt es hier! Die Ausstellung findet vom 27.01.-10.04.2023 immer Montag-Sonntag 10.00 - 21.00 Uhr in der Musikbrauerei | UFO Sound Studios in Berlin-Prenzlauer Berg statt.

Klimt Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“

Gleich vorweg, die Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“ ist wirklich wunderbar und für eineinhalb Stunden ein Ausflug in eine magische Traumwelt! Nehmen Sie sich die Zeit und erleben Sie dieses Kunstereignis der Extralklasse!

Anbei ein paar Hinweise zur Ausstellung und nützliche Informationen für Ihren Besuch:

Die Anfahrt

Der Ausstellungsort ist in Berlin-Prenzlauer Berg in der Musikbrauerei | UFO Sound Studios. Die Fabrik liegt zwischen 2 Hauptstraßen und es gibt so 2 Adressen: Greifswalder Straße 23A in 10405 Berlin und Am Schweizer Garten 82-84, 10407 Berlin (siehe Karte unten). Kommen Sie gern mit der Straßenbahnlinie M4 (Haltestelle „Hufelandstraße“, da es an der Fabrik nur sehr wenige Parkplätze gibt. Dazu unten mehr.

Wenn Sie von der Greifswalder Straße kommen, gehen Sie noch eine kleine Gasse (Am Schweizer Garten) ca. 60 Meter bis zur Backsteinfabrik. Lassen Sie sich nicht vom ersten Eindruck täuschen, sind Sie erst einmal im Foyer, fühlen Sie sich wie in einem wunderbaren geheimen Garten.

Die Ausstellung

Zunächst sind Sie im Foyer, wo sich ein Ausstellungs-Shop, eine Garderobe, WC und Schließfächer befinden und hier nimmt Sie das freundliche Personal in Empfang. Im Shop gibt es ganz hübsche Klimt-Halstücher, Poster, Puzzle für die Enkel und einiges mehr.

©KH | Berliner Zeitung Der Shop mit netten Klimt Andenken ...

Dann wird Ihr Tickets gescannt und es geht los.

Wichtig: bitte buchen Sie Ihr Ticket vorher online, denn Sie benötigen ein Zeitfenster-Ticket für den Einlaß! Es werden alle 15 Minuten nur 25 Personen eingelassen, damit es nicht zu voll wird. Dazu haben Sie mit dem Onlineticket die Garantie, das Sie reinkommen und nicht Ihre Zeit ausverkauft ist und Sie umsonst angereist sind.

Im ersten Bereich der Ausstellung lesen Sie einige Zitate von Klimt, wie „Wahrheit ist Feuer und Wahrheit reden heisst leuchten und brennen“. Hier hören Sie aus der Ferne schon klassische Musik aus dem Hauptsaal und erhalten an einigen Wandtafeln mit Fotos erste Informationen zu den Lebensstationen von Klimt.

Es folgt ein kleinerer Raum mit Kopfhörern, die von der Decke hängen, und aus denen Wassergeräusche und einige andere Sounds zu hören sind. Finden Sie selbst heraus, um was es hier geht. Das flächendeckende Bild an der Wand könnte eine Hilfe sein.

Der nächste Raum ist magisch! Sie betreten eine Art Spiegelsaal aus Licht und Gold, der in alle Richtungen schier unendlich zu sein scheint! Wow!

©KH | Berliner Zeitung Der magische Spiegelsaal ...

Wenn Sie den „Spiegelsaal“ verlassen haben, treffen Sie auf eine Wand, auf der wie von Zauberhand etwas geschrieben wird ...

Danach wird es heiß, denn Sie treffen auf eine Wand aus FEUER, eines der Leitmotive der Ausstellung. Der Clou ist - und Sie wissen es jetzt schon! ;) - die Wand ist ein Vorhang und wenn Sie durchs Feuer gehen, sind Sie im Hauptsaal der Aussstellung.

Der Hauptsaal

Ab jetzt heisst es entspannen, genießen, träumen und berieseln lassen. Im Saal gibt dazu sehr große Kissen überall verteilt, von denen Sie sich am Besten eines schnappen und sich hineinsetzen, legen oder etwas dazwischen. Hocker gibt es alternativ auch.

An den Wände erleben Sie nun rundum wunderbare animierte Bilder, mal floral, mal dekorativ, mal Fotos - und alles ist im Fluß und erzählt über das Leben und die Werke von Gustav Klimt. Begleitet wird das Ganze von wunderschöner zeitgemäßer klassischer Musik, mal dramatsich, mal romantisch - und 2 Frauenstimmen mit leicht Wiener Akzent, die Sie durch die Welt von Klimt führen, klingen aus dem OFF. Eine der Frauen ist Emilie Flöge, selbstbewusste Muse, Modedesignerin und Lebensgefährtin von Klimt, die sich mit einer Studentin unterhält, witzelt und kommentiert.

Die „Show“ geht 45 Minuten und lädt zum Träumen ein und ist eine Festschmaus für Augen und Ohren. Und ehrlich, ich bin nach den ersten 45 Minuten sitzengeblieben und habe mir die Show noch ein 2. Mal angeschaut, soviel gab es da zu entdecken! Und auch wenn Sie Fotos oder Videos machen, legen Sie die Geräte auch gern mal zur Seite und lassen Sie alles auf sich zukommen und genießen Sie den Traum!

©KH | Berliner Zeitung Der Hauptsaal mit der 45-minütigen Show und den riesigen Kuschelkissen ...

Nach der Show gibt es noch eine Selfie-Wand, deren Hintergrund sich ständig ändert, und wo Sie lustige Errinerungsfotos schießen können.

Auf einen Blick: Termine: 27.01.2023 – 10.04.2023 | immer Montag-Sonntag

Zeiten: 10.00 - 21.00 Uhr

Dauer: planen Sie gern 1,5 Stunden ein

Ort: Musikbrauerei | UFO Sound Studios in Berlin-Prenzlauer Berg : Adressen: Greifswalder Straße 23A in 10405 Berlin oder: Am Schweizer Garten 82-84, 10407 Berlin (siehe Karte unten)

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmittel: Sie fahren bis Bahnhof „ Alexanderplatz “ und steigen dort in die Tram M4 bis zur Haltestelle „ Hufelandstrasse “. Von da sind es noch 2 Minuten zu Fuß.

Anfahrt mit Auto oder Bus: Es gibt zwar vor den UFO Sound Studios Platz zum Parken, der soll aber für Anlieferungen und die ankommenden Gäste frei bleiben. Unten bei der Karte/Map sind die beide Wege eingezeichnet , wie Sie zur Fabrik kommen und wo Sie evtl. parken könnten.

Preise:

Normalpreis: 20 EUR (Mo-Fr) | 22 EUR (Sa-So)

Studenten und Ermäßigungsberechtigte (SeniorInnen (65+), SchülerInnen, Auszubildende und Studierende (bis 27 Jahre), FsJ/FÖJ): 18 EUR (Mo-Fr) | 20 EUR (Sa-So)

Kinder und Jugendliche (6-17): 16 EUR (Mo-Fr) | 18 EUR (Sa-So)

Schwerbehindert: 16 EUR (Mo-Fr) | 18 EUR (Sa-So) | Begleitperson dazu: 0 EUR - Eingetragene Begleitpersonen haben freien Eintritt, benötigen jedoch ein separates Ticket. Dieses also für 0 EUR mitbuchen. Der Nachweis muss bei Eintritt vorgezeigt werden. Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht.

Familienkarte (4 Tickets): z.Bsp.: 2 Erw. + 2 Kinder oder: 1 Erw. + 3 Kinder: je 12,50 EUR (Mo-Fr) | 14 EUR (Sa-So)

Schulklassen (Preis pro Person): 8 EUR (Mo-Fr)

Gruppe ab 10 Personen (Preis pro Person): 18 EUR (Mo-Fr) | 19,80 EUR (Sa-So)

Wichtig!!! Bitte Tickets vorab online buchen!!! Es sind Zeitfenstertickets, die garantieren, das Sie in die Ausstellung kommen! Es werden immer nur 25 Personen alle 15 Minuten eingelassen und viele Zeiten sind schon ausverkauft!!!

Erleben Sie nun die Welt von Gustav Klimt und buchen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses einmalige Kunst-Event der Extraklasse!

Tickets HIER buchen.

Anfrage stellen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9:0017:30 Uhr) an. Außerhalb der Zeiten sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter (mit Namen und Telefonnummer) und wir melden uns dann.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Karte: Musikbrauerei | UFO Sound Studios | Es gibt 2 Möglichkeiten zur Fabrik zu kommen und Sie können ins Navigationssystem entweder: Greifswalder Str. 23 a, 10405 Berlin oder Am Schweizer Garten 82-84, 10407 Berlin eingeben.

Anfahrt und Parkplätze

Das könnte Ihnen auch gefallen:

# Ausstellungen in Berlin 2023 # AusstellungeninBerlin