Tickets für „Haie im Strandbad - Comedy Stars Open Air“ im Strandbad Weissensee am Samstag, den 27.08.2022. Alle Informationen, die Preise und Zeiten erhaltet Ihr hier.

„Haie im Strandbad - Comedy Stars Open Air“ im Strandbad Weissensee

Schon beim kürzlich veranstalteten „Poetry Slam“ war das Strandbad Weissensee ausgebucht und das zu Recht! Die Kulisse ist einmalig, mitten am See, der von Bäumen umgeben ist. Hier ist alles mega gechillt! Dazu die Füße im Sand, leckere Getränke und von der Bühne auf dem See kommt dieses mal: Comedy!

Vier KünstlerInnen, die eigentlich zu klug für Comedy sind: Shahak Shapira, Filiz Tasdan, Kawus Kalantar und Tereza Hossa, werden Euch unterhalten. Dazu erklingen entspannte Sommersounds von DJ Ernesto Linares, die Mariachi Band spielt auf und Special Gueste: Der Schneekönig ist dabei - und es gibt wie immer die legendären Strandbadpommes.

Einlass zum Chillen bei Strandmusik ist ab 17:30 Uhr und die Hauptparty steigt dann ab 19:30 Uhr. Und moderierte wird das Ganze wie immer vom fantastischen Julian Heun.

Auf einen Blick: Wann: Samstag, den 27.08.2022

Uhrzeit: Einlass zum Chillen bei Strandmusik: ab 17:30 Uhr - Showtime: 19:30 Uhr

Wo: Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155, 13088 BERLIN

Preise: 29,37 Euro

Hier ein Eindruck vom Strandbad Weissensee und dem Juli-Event: Poetry Slam. Mobil bitte HIER anschauen.

Gönn Dir mit Deinen Freunden diesen coolen Sommerevent! Wenn deutsche Comedy eine Luftmatratze ist, sind die vier Weiße Haie. Also: Zuschnappen! Tickets gibt es hier:

Tickets HIER kaufen.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Strandbad Weißensee - Karte:

