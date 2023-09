Tickets für die spektakuläre Halloweenparty 2023 im Szenerestaurant FREDERICK’S in Berlin am Potsdamer Platz am 28. Oktober. Die Party beginnt 20 Uhr und im Ticketpreis enthalten ist neben dem Entertainment einen Triple X Martini Willkommenscocktail, Flying Food und einen Midnight Snack. Buche direkt online hier oder rufe uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Halloween 2023 im Frederick´s: A night of eerie elegance

„Süßes, sonst gibt`s Saures!“ gilt dieses Jahr auch im angesagten Szenerestaurant Frederick’s in der Mitte von Berlin am Potsdamer Platz bei der spektakulären Halloweenparty 2023 unter dem Motto „Eine Nacht voller unheimlicher Eleganz“ mit Live-Acts, Kostümwettbewerb, Canapés, Special Drinks und DJs inklusive!

Dich erwarten exklusive Halloween-Drinks und eigens für diesen Abend kreierte Canapés und Bowls. Doch der wahre Höhepunkt des Abends wird zweifellos die Musik und das Entertainment sein, denn das Fredrick´s plant eine unvergessliche Party zu kreieren.

©Leander Rambichler-Praxmarer Der Eingang zum coolen Szenerestaurant Frederick`s

©Leander Rambichler-Praxmarer Die spektakuläre und elegante Bar

Um sicherzustellen, dass alle Gäste ausgelassen tanzen können, wird im Herzen des Restaurants eine großzügige Tanzfläche eingerichtet und Live-DJs werden den gesamten Abend lang für coole Beats sorgen. Und da schauriges Entertainment und kreative Kostüme untrennbar zu einer authentischen Halloween-Party gehören, wird die herausragende Drag-Entertainerin Sheila Wolf als Gastgeberin durch den Abend führen, einschließlich eines Kostümwettbewerbs!!! mit großzügigen Preisen, gesponsert von Moët Hennessy. Es lohnt sich also, sich aufwendig zu verkleiden!

©Leander Rambichler-Praxmarer PartyOn am 28.10. mit Live-DJ!

©Frederick´s „A night of eerie elegance“ ist das Motto des Abends!

Auf einen Blick: Datum und Uhrzeit : Samstag, den 28.10.2023 ab 20 Uhr - Sonntag, den 29.10.2023 bis 2 Uhr

Ort : Frederick's | Bellevuestraße 1 | 10785 Berlin | siehe Karte/Map weiter unten

Preis: Die Tickets kosten 89 Euro pro Person und inkludieren: Willkommensdrink von Belvedere Vodka | Canapés und Bowls als Flying Buffet | Entertainment (Sheila Wolf als Hostess, DJs, schaurige Live-Acts) | Midnight Snack | Kostümwettbewerb mit großzügigen Preisen

Ein, zwei… komm im Frederick's vorbei – drei, vier… es gibt hier reichlich Vodka, Cocktails und Bier – fünf, sechs… ihr wollt nicht weg – sieben, acht… wir feiern die ganze Nacht – neu, zehn ... und ihr werdet sicher lange nicht schlafen geh`n!

Ein, zwei, drei, vier … die Tickets gibt es hier!

Tickets HIER buchen.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen gern weiter!

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

