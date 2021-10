Einmal im Jahr trauen sich die Monster in die Stadt, die Geister unter die Lebenden und die Vampire streifen durch die Nacht. Alle treffen sich in der Kulturbrauerei und feiern an 2 Tagen die größte und zugleich gruseligste Halloweenparty Berlins. Die Dancefloors verwandeln sich an diesem Wochenende mit Liebe zum Detail in ein Gruselparadies auf allen Ebenen. Ob Hexe, Vampir, Skelett oder angsteinflößender Clown, jeder findet hier seinen Platz.

Der Crossover Floor im Kesselhaus haut euch an beiden Abenden zusätzlich aus den Socken und bietet neben den Soda Floors die perfekte Grusel-Partylocation.

Die Maskenbildner von HASSO VON HUGO werden euch an beiden Tagen kostenlos, professionell und schaurig schön schminken.

Ein, zwei… kommt in der Kulturbrauerei vorbei – drei, vier… es gibt hier reichlich Bier – fünf, sechs… danach wollt ihr nicht weg – sieben, acht… wir feiern die ganze Nacht – neu, zehn... und ihr werdet sicher lange nicht schlafen geh`n!

Auf einen Blick: Termine: 29.10.2021 – 30.10.2021

Zeiten: Beginn 21 Uhr

Ort: Kulturbrauerei, Knaackstraße 97 / U2 Eberswalder Straße, 10435 BERLIN

Preise: ab 11,70 EUR



Aufgrund der geltenden Corona Beschränkungen ist der Einlass nur mit einem Nachweis einer zweimaligen Impfung oder der vollständigen Genesung möglich (2G). Bitte ladet die Luca App herunter und registriert Euch dort.



Ein, zwei, drei, vier … Tickets gibt es hier!

