Holiday on Ice - A NEW DAY in Berlin

A NEW DAY ist eine spektakuläre, actiongeladene, romantische und fantasievolle Eis-Show mit den besten EiskunstläuferInnen der Welt. Was Starregisseur Francisco Negrin und sein Kreativteam da auf die große Eisbühne gezaubert haben, setzt neue Maßstäbe!

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik und mitreißende Musik machen A NEW DAY zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis, spürt man von jedem Platz im Berliner Tempodrom aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik. A NEW DAY verbindet modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Erlebnis, nicht nur für Eiskunst-Fans.

Eingebunden in einen pulsierenden erzählerischen Spannungsbogen, erleben Sie eine ergreifende Geschichte mit atemberaubenden Farb-, Licht- und Überraschungseffekten sowie weltbekannten Songs.

Im Mittelpunkt der Show steht das 40-köpfige Ensemble von Spitzenklasse-EiskunstläuferInnen aus aller Welt, die mit ihren gemeinsamen wie solistischen Auftritten die Grenzen zwischen Eis und Luft verschwimmen lassen und scheinbar wie magisch zwischen den Elementen schweben. Die Choreographien rauben einem den Atem, die eindrucksvolle 360°-Inszenierung garantiert jede Menge Wow-Effekte und die emotionale Story des Stücks nimmt das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise.

Die Story

Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, trifft den jungen Adam, der ihr die Schönheit und Vielfalt unserer bunten Welt mit all ihren Formen, Farben und Facetten näherbringen möchte. Zögerlich fasst Aurora Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem sie geheimnisvolle Mächte immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt ...

Der Trailer zur Show:

Auf einen Blick: Termine: 01.03.2023 – 19.03.2023

Zeiten: Die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im folgenden Ticketsystem

Dauer: circa 2 Std. 15 Minuten, inklusive einer 20-minütigen Pause.

Ort: TEMPODROM | Möckernstraße 10, 10963 BERLIN

