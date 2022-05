Die "Wilde Matilde" in Berlin am Alex ist DER ORT für Geburtstage, Junggessellenabschiede, Cocktail-Liebhaber, Entertainment-Süchtige und Kaffeeklatsch. Hier findest Du alle Informationen und Preise und kannst bequem online Dein Ticket oder Gutschein buchen.

Leckere Cocktails, Pin-up Girls und Varieté-Show

Mögt Ihr leckere Cocktails, frisches Popcorn und adrette Servierfrolleins in verführerischen Kostümen mit Bauchläden voll mit Naschwerk, Zigarettenspitzen und Streichhölzern? Oder zuckersüße Jungs mit frechen Hosenträgern und kecken Melonen auf dem Kopf, Pin-up Girls mit roten Lippen, Petticoats und Lollipops? Dann seid Ihr richtig in der Zirkus-, Burlesque- und Varieté-Show der Gastgeberin „Wilde Matilde“.

Und Matilde lässt sich nicht lumpen und erzählt Euch bei dieser außergewöhnlichen Dinnershow Ihr buntes Leben, beginnend in den wilden 20er- und 30er Jahren. Taucht ein in diese Zeit, ganz im Stil der Divas und Salondamen und den schönsten Chansons. Erlebt Burlesque-Tanzeinlagen à la „French Can Can“ und „Moulin Rouge“ sowie bohème Darbietungen unterschiedlichster Art. Hier geht auf jeden Fall die Post ab!

Die Nr. 1 für Junggesellenabschiede & Junggesellinnenabschiede

Bucht die 4-stündige bunte Variete Show bestehend aus einem bezaubernden Entertainment- und Abendprogramm mit Livegesang, witzigen Animation, atemberaubender Luft-Artistik, Hula Hoop, Livemusik am Saxophon, aufregenden Can Can, Burlesque-, Moulin Rouge-, Rock n Roll- und Chicago- Tanzshows.

Dazu gibt es verschieden Pakete, wo Ihr z.B. eine Limosinenfahrt durch Berlin & 1 Flasche Sekt oder 1 Cocktail buchen könnt

Habt Fun bei leckeren Cocktails und Ihr könnt sicher sein, hier wird Eure Junggesellenabschiedsparty zu einem unvergesslichen Erlebnis! Natürlich wird bei einem Jungesellenenabschied in der Wilden Matilde Berlin die Braut/der Bräutigam auch in die Show einbezogen und es erwarten Euch weitere Überraschungs-Acts, wie zum Beispiel Capoeira, Jongleure, Magier, Comedy oder andere neue Talente. Zwischen den Shows wird geschunkelt, mitgesungen, gefeiert bis unser DJ nach der Show die Bühne in einen bunten Dancefloor für Jung und Alt verwandelt.

Angebote für die "Wilde Matilde": Ticket für die Varieté Show : Bunte Burlesque- und Varieté-Show (jeden Freitag und Samstag) - 15 Euro (4h)

„Pink Chantal“ Junggesellinnen Paket für Frauen: Varieté-Showparty + 1 Cocktail pro Person

„Pink Jaqueline“ Junggesellinnen Paket für Frauen: Varieté-Showparty + Limosinenfahrt durch Berlin & 1 Flasche Sekt

„Pink Angel“ Junggesellinnen Paket für Frauen: Varieté-Showparty + 1 Cocktail pro Person + Original Berliner Currywurst mit Pommes pro Person für Frauen

Cocktail Workshop: Zubereitung von 10-15 unterschiedlichen Cocktails (je nach Gruppengröße) - sowie 1 Shot inkl. Verkostung an der Karussellbar

Afternoon Tea: kommt zur zauberhaften Teatime in die Wilde Matilde zwischen 10-15 Uhr im Herzen Berlins. Afternoon Tea, Kaffee und Kuchen Berlin, hausgemachte Torten und Kuchen im Herzen Berlins feinste Petit Fours, Punschkugeln, Macarons, Omas Streuselkuchen, Cantucchini, Rosenwasserbaisers oder den beliebten Liebesknochen – je nach Tagesangebot. Die Wilde Matilde ist eine Zuckerschnute mit Herz und Schnauze. Sie beglückt ihre Gäste mit hand- und hausgemachten Leckereien und serviert am liebsten ein Tässchen „Kliiitzer-Cappucino“ dazu.

Schlemmer-Frühstück: Dein Frühstück in Berlin für 2. Frühstücken am Alexanderplatz im besten Café und Frühstücksrestaurant Berlins. Die Lieblings Frühstücks Schlemmer Etagere in der Wilden Matilde ist für Feinschmecker und Zuckerschnuten gleichermaßen ein Vergnügen. Das spektakuläre Erlebnis-Restaurant serviert hausgemachte süße und herzhafte Leckereien auf mehrstöckigen Etageren.

Gutschein: Varieté-Show mit/ohne Verzehr in der Wilden Matilde - ab 15 Euro

Für alle Events gibt es hier die Tickets - oder zum Verschenken Gutscheine. Sucht Euch im Buchungssystem Euer Lieblingspaket aus - und habt Spaaaassss!!!

Tickets oder Gutscheine HIER buchen.

Anfrage stellen.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Wir helfen gern weiter.

Euer Team vom Ticketshop.

