Zur Gustav Klimt Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“ in Berlin 2023 erhalten Sie hier die Tickets, Preise und Informationen. Die Ausstellung findet vom 27.01.2023 – 10.04.2023 immer Montag-Sonntag von 10.00 - 21.00 Uhr in der Musikbrauerei|UFO Sound Studios in Berlin- Prenzlauer Berg statt.

Klimt Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“

Gleich vorweg, die immersive Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“ ist wunderbar und Sie ist unser Top-Event im Frühjahr 2023. Sie erleben eine berauschende Show, die Sie - dank digitaler Technik -in die Welt des Künsters eintauchen lässt und Sie erleben unglaubliche Animationen und Projektionen in Verbindung mit Musik, akustischen Effekten und berauschende, ornamentale Farbwelten.

Was bedeutet „immersiv“?

„Immersiv“ beschreibt den Effekt, bei dem der Betrachter in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintaucht und diese als absolut real empfindet. Durch ein 3D-Mapping-Projektionssystem können Inhalte wie Bilder, Videos, Grafiken, Animationen auf dreidimensionale Objekte projiziert werden, sodass‚ eine einzigartige Atmosphäre‘ entsteht und Klimt und sein Werk so lebendig und spürbar werden.

Die Ausstellung

Zu Beginn der Ausstellung werden die Besucher mit den wichtigsten Stationen im Leben des Künstlers vertraut gemacht. Sie können dank digitaler Effekte mit Klimts Kunst interagieren und sogar selbst Teil seiner meisterhaften Gemälde werden.

Mit diesem Wissen betreten Sie einen neuen Raum, indem Sie den Stimmen einer jungen Studentin von heute und Emilie Flöges (1874–1952) - damals engste Vertraute und Muse Klimts - lauschen. In einem fiktiven Dialog führen die Frauen durch die einzigartige Show und nehmen den Besucher mit auf eine bewegende Zeitreise in das Wien um die Jahrhundertwende.

Der Einstieg beginnt mit Feuer, genau genommen mit dem Brand auf Schloss Immendorf gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wo einige Hauptwerke des Künstlers zerstört wurden. Feuer, das zentrale Element der Show, setzt hier den ganzen Raum visuell in Flammen und steht als Symbol für Ausbruch, Zerstörung, Transformation und Neuanfang.

In die ersten Schaffensphasen von Klimt wird visuell eingeleitet mit Porträts berühmter Zeitgenossen wie Wittgenstein und Freud, sowie Aufnahmen des Wiens um die Jahrhundertwende und Sie lernen bei dieser Zeitreise eine Gesellschaft im Wandel kennen. Mit Visualisierungen von Ausstellungskatalogen und Magazinen der berühmten Wiener Secession wird die Epoche im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne für den Besucher nahbar.

In der zweiten Phase näheren wir uns den Schlüsselwerken des Malers, die die Besucher hier intensiv und aus ganz neuen Perspektiven erleben können. Eine kunstvolle Präsentation zeigt frühe Fakultätsbilder, den Beethovenfries, die weltberühmten Frauenporträts seiner „Goldenen Periode“ und erotische Aktzeichnungen. Wir erleben Krisen und Höhepunkte und die Entwicklung Klimt´s vom akademischen Maler zum Vordenker und Revolutionär.

In der Mitte der Ausstellung begeben wir uns auf eine Reise zum Attersee, eine Region, die für den Maler ein Sehnsuchtsort und Quelle der Inspiration war und wo er mit seiner Muse und Modeschöpferin Emilie jeden Sommer verbrachte. Hier begegnet man auch den Gemälden seiner letzten Phase. Die Wände erstrahlen nun in den leuchtenden Farben seiner Werke, Mythologie und Symbolismus treffen aufeinander und als Höhepunkt und ergreifenden Finale der Show erleben wir Klimt´s berühmtes Gemälde„Der Kuss“ als Zeugnis einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Die Besucher werden jetzt förmlich in das Gemälde gesogen, das sowohl im Ganzen als auch in unzähligen Details an den Wänden des Showrooms erscheint. Die außergewöhnliche Komposition der beiden Liebenden in ewiger Umarmung ist als visuelles Spektakel ein emotional berührendes Erlebnis.

Das Gemälde „Der Kuss“

Wussten Sie, das das Gemälde „Der Kuss“ zu den am meisten reproduzieren Gemälden der Welt gehört? Seidenschals, Kaffeebecher, Dessertteller, Puzzle und Notizbücher – Klimts berühmtestes Gemälde ziert unzählige Alltagsgegenstände rund um den Globus. Für manche mag es die Botschaft der ewigen Liebe sein, für andere die schillernden Farben und detailreichen Ornamente des Gemäldes.

Auf dem Gemälde soll Klimt und eine der wohl wichtigsten Frauen in seinem Leben: Emilie Flöge zu sehen sein. Emilie Flöge war als Modeschöpferin kreativ und auch künstlerisch tätig. Nicht zuletzt deshalb bestand zwischen den beiden eine Seelenverwandtschaft und Sie wurde zum Ideal und zur Muse Klimt´s. Somit ist das berühmteste Gemälde Klimt´s wohl als eine Art Liebeserklärung an Emilie zu verstehen.

Hier eine kurze Interpretation zum Gemälde „Der Kuss“:

Auf einen Blick: Termine: 27.01.2023 – 10.04.2023 immer Montag-Sonntag

Zeiten: 10.00 - 21.00 Uhr

Ort: Musikbrauerei | UFO Sound Studios in Berlin- Prenzlauer Berg, Greifswalder Straße 23A in 10405 Berlin bzw. können Sie auch: Am Schweizer Garten 82-84, 10407 Berlin (siehe Karte unten) ins Navigationssystem eingeben.

Preise:

Normalpreis: 20 EUR

Studenten und Ermäßigungsberechtigte (SeniorInnen (65+), SchülerInnen, Auszubildende und Studierende (bis 27 Jahre), FsJ/FÖJ): 18 EUR

Kinder und Jugendliche (6-17): 16 EUR

Schwerbehindert: 16 EUR | Begleitperson dazu: 0 EUR - Eingetragene Begleitpersonen haben freien Eintritt in die Ausstellung, benötigen jedoch ein separates Ticket. Dieses also für 0 EUR mitbuchen. Der Nachweis muss bei Eintritt vorgezeigt werden. Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht.

Familienkarte (4 Tickets): z.Bsp.: 2 Erw. + 2 Kinder oder: 1 Erw. + 3 Kinder: je 12,50 EUR

Schulklassen (Preis pro Person): 8 EUR

Gruppe ab 10 Personen (Preis pro Person): 18 EUR

Karte: Musikbrauerei | UFO Sound Studios, Greifswalder Str. 23 a, 10405 Berlin

