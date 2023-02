Tickets und Gutscheine für das Erlebnisrestaurant KNUTSCHLECK am Alexanderplatz unter dem Fersehturm. Dazu findet Ihr hier die Preise, Angebote und Pakete für Junggesellenabschiede, Geburtstage und Firmenfeiern.

Das KNUTSCHFLECK - leckere Cocktails, Varieté-Show und mehr ...

Hereinspaziert ins KNUTSCHFLECK, dem Erlebnisrestaurant am Alexanderplatz direkt unter dem Berliner Fernsehturm. Es erwarten Euch eine Varieté Show mit einem buntem Showprogramm, Karaoke, Spaß ohne Ende und leckere Cocktails. Kurzum: das KNUTSCHFLECK ist DIE ANGESAGTESTE PARTYLOCATION in Berlin!

Schon beim Eintreten fallen die Barkeeper in weißen Hemden, Hosenträgern und Melone auf dem Kopf auf, welche sich um die Herstellung von ausgefallene Cocktails kümmern. Neben den klassischen Cocktails wie Mojito oder Cosmopolitan stehen über 100 eigene Cocktails mit außergewöhnlichen Namen auf der Knutschi-Karte zur Auswahl!

Begrüßt werdet Ihr von Kellnerinnen in Burlesque- oder 50er-Jahre-Kleidung und schon beginnt Eure Reise ins Amüsement pur: Das Ambiente ist Rosa oder Pink und an den Wänden zeigen Schwarz-Weiß Fotos Ausschnitte von Ausschnitte von Bühnenshows vergangener Zeiten. Dazu gibt es überall Ecken mit gemütlichen Chesterfield-Sofas und einen über 15 Meter langen Tresen, mit eingeschlossener großen Showbühne.

Freitag und Samstag geht die Luzi ab!

Am Ende der Woche - jeden Freitag und Samstag - steigt ab 19 Uhr ein buntes Varieté Show Programm mit Livemusic, Burlesque-, Moulin Rouge-, Charleston-, Can Can- und Rock n Roll Tanzshows sowie vielen Livemusikern, Luft Artisten, Akrobaten und witziger Animation für Jung und Alt. Wahnsinn

Zwischen den Shows wird geschunkelt, mitgesungen, gegessen, getanzt, gefeiert und Cocktails und Gin Tonics aus einer Auswahl von 180 Kreationen getrunken bis ab 0 Uhr der DJ die Bühne in einen Party Dancefloor bis zum Morgen verwandelt.

Auf einen Blick: Öffnungszeiten: Freitag und Samstag ab 18 Uhr

Adresse | Anfahrt: Panoramastraße 1A, 10178 Berlin. (Siehe Karte unten) Ihr findet das KNUTSCHFLECK am Alexanderplatz im Fernsehturm-Nachbargebäude, in der 1. Etage neben dem Little Big City oder über dem Cafe „Alex“ auf der Seite zur Karl-Liebknecht-Straße.

©Knutschfleck Feiert Euren JGA mit einem von vielen Junggesellenabschiedspaketen im KNUTSCHLECK!

Die Nr. 1 für Junggesellenabschiede & Junggesellinnenabschiede

Feiert Euren JGA mit einem der schönsten Junggesellenabschiedspaketen Berlins bei einem bezaubernden Show- und Abendprogramm mit Livegesang, witziger Animation, Hula Hoop, aufregenden Cancan-, Burlesque-, Moulin Rouge-und Rock’n’Roll- Tanzshows und natürlichen leckeren Cocktails.

Natürlich wird bei einem Junggesellenabschied im Knutschfleck die Braut oder der Bräutigam in die Show einbezogen und es erwarten Euch tolle Überraschungsacts wie zum Beispiel Capoeira, Jongleure, Magier, Comedians oder andere frische Berliner Talente.

Auswahl der buchbaren Angeboten: Ticket oder Gutschein für die Varieté Show am Freitag und Samstag (4 Stunden): 15 Euro

Paket „Pink Chantal“ Junggesellinnen Paket für Frauen: Eintritt für Varieté-Show + 1 Cocktail pro Person für 5 Personen: 90 Euro

Paket „Fabiene“ Junggesellinnen Paket für Frauen : Eintritt für Varieté-Show + Stripper + 2cl Shoot für 5 Personen: 210 Euro

Paket „Rosa“ Junggesellinnen Paket für Frauen : Eintritt für Varieté-Show + Limosinenfahrt durch Berlin & 1 Flasche Sekt: 270 Euro

Cocktail Workshop: 3-stündiger Cocktailkurs + Zubereitung von 10 verschiedenen Cocktails | pro Person: 99 Euro

weitere 13 Angebote findet Ihr im folgenden Buchungssystem ...

Der Trailer zum Cocktailkurs: Mit Leichtigkeit leckere Cocktails und spritzige Shots mixen und der Star auf jeder Party am Tresen werden. Hier lernt Ihr es!

Sucht Euch im Buchungssystem Euer Lieblingspaket aus - und habt Spaaaassss!!!

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop

Adresse: Panoramastraße 1A, 10178 Berlin | im Fernsehturm-Nachbargebäude, auf der Etage vom Little Big City oder über dem Cafe „Alex“ auf der Seite zur Karl-Liebknecht-Straße.

