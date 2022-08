Tickets für das „Kraftwerk 3-D“-Konzert in Bonn am 28.08.2022 erhalten Sie hier!

„Kraftwerk 3-D“-Konzert in Bonn

Kraftwerk sollte ursprünglich am 16. Mai ihre 3-D Multimedia Performance „Der Katalog 12345678“ vor der Kulisse der Uni Bonn aufführen. Das Konzert ist ein Projekt, das schon in den führenden Kunst-Museen, Konzertsälen und Galerien der Welt wie dem Museum of Modern Art in New York, der Tate Modern in London oder der Kunstsammlung Düsseldorf gezeigt wurde. Nun ist es also im August soweit und hier bekommen Sie die letzten Tickets.

„Kraftwerk“ - der Soundtrack unserer Computer-Welt

KRAFTWERK haben in nunmehr fünf Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben und gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip-Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno.

KRAFTWERK wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider im Umfeld der experimentellen Kunstszene in Düsseldorf gegründet. Zur selben Zeit errichteten sie ihr elektronisches Kling-Klang-Studio, in dem sie alle KRAFTWERK-Alben konzipiert, komponiert und produziert haben. Bereits seit den Anfängen in den frühen 70er-Jahren sind die Electro Pioniere KRAFTWERK mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und haben den Soundtrack unserer Computer-Welt vorausgeahnt und maßgeblich geprägt.

Mit den KRAFTWERK Klassikern „Die Roboter“ und „Die Mensch-Maschine“ hat Ralf Hütter das Phänomen der Automatisierung unserer Gesellschaft künstlerisch gestaltet und wurde 2014 mit dem Grammy „Lifetime Achievement Award“ für sein Lebenswerk geehrt.

Der Trailer zum Konzert. Mobil HIER.

Sei kein ROBOTOR, schwing Dich auf die AUTOBAHN - und sichere Dir Dein Ticket für dieses einmalig Erlebnis in 3D!

Auf einen Blick: Termin: Sonntag, 28.08.2022

Zeit: 21:00

Ort: Am Hofgarten / Stockenstraße, 53111 BONN

Preis: ab 65,50 EUR

Tickets HIER buchen.

