Tickets für die Show „Im Labyrinth der Bücher“ im Friedrichstadt-Palast vom 17.11.2022 - 27.01.2023. Alle Informationen, die Preise und den Trailer finden Sie hier!

Im Labyrinth der Bücher

Pünktlich zu Weihnachten 2022 kommt eine der erfolgreichsten Shows des Friedrichstadt-Palastes wieder zurück auf die Bühne. Ab 17. November werden 280 jungen Künstlerinnen und Künstler des Ensembles Abend für Abend die berühmte Geschichte „Im Labyrinth der Bücher“ neu erzählen.

Bereit für ein spannendes Apfeltee-Geheimnis? Dann machen Sie sich gefasst auf eine verrückte Fantasiereise durch weltberühmte Märchen und Erzählungen.

Die Story

Motiviert durch leckeren-dampfenden Apfeltee, die magisch-verpeilte Wunsch-Fee Appelina und jede Menge Bücher gehen Lea, Jule und Ben mit ihrer neuen Klassenkameradin Mayla auf Fantasiereisen durch die Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Sie durchstöbern die Welt von Robin Hood, besuchen Robinson Crusoes einsame Insel und entschweben zu den drei Musketieren ins alte Paris.

©Friedrichstadt-Palast Das Labyrinth der Bücher wird bewacht durch den Wächter mit dem großen Schlüssel.

Doch so ganz gefahrlos ist das nicht: im Märchen von Schneewittchen treffen Sie eine oberübelstböse Königin und geraten in ein großes Chaos. Die Not ist so groß, das sich die Frage stellt: Werden sie jemals wieder sicher nach Hause zurückkehren können?

Hier der Trailer zur Show. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: Termine: 17.11.2022 – 27.01.2023

Zeiten: Dienstag -Freitag: 16 Uhr - am Wochenende: 11:30 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten ohne Pause

Ort: Friedrichstraße 107, 10117 Berlin

Alter: Ab 5 Jahren. Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren

Preise: ab 29,88 EUR

Kommen Sie mit auf eine magische Fantasiereise - und gönnen Sie sich und den Kids diese tolle Show zu Weihnachten 2022! Vergessen Sie für einen Moment den Alltag und treten Sie ein in den Palast - den magischen Palast! Die Tickets gibt es hier:

