Lady Gaga kommt zu Ihrer „The Chromatica Ball” Open Air

2022 Stadion-Tour für einen Tag auch nach Deutschland! Einziger Deutschlandauftritt ist am 17. Juli in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena. Die Tickets gibt es ab sofort hier!

Eben noch war Lady Gaga auf der Kinoleinwand im beeindruckenden Film "House of Gucci" zu sehen - und nun kommt Sie für 1 Tag live nach Deutschland, um die mit Spannung erwarteten neuen Songs des Hit-Albums „Chromatica“ in einer spektakulären Liveshow zu präsentieren.



Ihr jüngstes Album „Chromatica“ mit futuristischen wie typischen Gaga-Pophymnen beinhaltet auch prominente Feature-Gäste wie Ariana Grande, die K-Pop- Girlgroup Blackpink und Elton John. Das Album wurde mit zahlreichen Preisen, darunter einem Grammy, ausgezeichnet.

Zum Aufwärmen "Stupid Love". Mobile hier zu sehen. Desktop hier:

Lass Dir diese Gaga-Show nicht entgehen und sichere Dir noch heute Dein Ticket!

Auf einen Blick: Termin: 17.07.2022

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: DÜSSELDORF, Merkur Spiel-Arena

Preise: ab 71,45 €

