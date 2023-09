Lichterfest 2023 in Berlin: Für die 2,5-stündigen Bustour „Ausflug ins Lichtermeer“ erhalten Sie hier die Tickets, alle Infos und Busstationen zur Stadtrundfahrt in der Zeit vom 6.10.-15.10.2023, die Sie entweder am Kurfürstendamm 19-24 | Café Kranzler im Westen von Berlin oder am Dom Aquaree | Alexanderplatz im Osten von Berlin immer 19 Uhr starten können. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Lichterfest 2023

Im Oktober 2023 taucht das Lichterfest 2023 Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Abend wieder in ein buntes Licht und lockt tausende Besucher zu den illuminierten Orten und lässt die Herzen der Fotofans höher schlagen. Immer von 19.00 - 23:00 Uhr beginnt vom 06.10.-15.10.2023 das Lichtspektakel an den unterschiedlichsten Plätzen der Hauptstadt und unsere Bustour „Ausflug ins Lichtermeer“ bringt Sie zu allen Highlights!

Bustour „Ausflug ins Lichtermeer - Lightseeing Tour“ (2,5 Stunden)

Die Bustour „Ausflug ins Lichtermeer - Lightseeing Tour“ startet immer 19 Uhr entweder am Dom Aquaree am Alexanderplatz (siehe Karten unten) oder am Kurfürstendamm 19-24 | Café Kranzler (siehe Karten unten) und dauert 2,5 Stunden. Also genügend Zeit, um Berlin zu entdecken und tolle Fotos zu schießen!

Während der Fahrt gibt es 2 längere Fotostopps (am Brandenburger Tor und am Gendarmenmarkt) und Sie fahren bei dieser Tour exklusiv durch das offizielle Festivalgelände „Unter den Linden“!

Dazu sind alle Touren im Roten Doppeldecker in Deutsch und Englisch moderiert, so dass Sie alles Wissenswerte zu den beleuchteten Plätzen und Gebäuden erfahren.

Auf einen Blick: Termine: Freitag, den 06.10.- Sonntag, den 15.10.2023

Abfahrt : 19:00 Uhr

Abfahrtsorte: Dom Aquaree am Alexanderplatz oder Kurfürstendamm 19-24 | Café Kranzler

Dauer: 2,5 Stunden

Preis: 25,- Euro pro Erwachsener | 20,- Euro pro Kind bis 14 Jahre

Sprachen: Deutsch und Englisch

Buchen können Sie die begehrten Tickets hier und Sie erhalten das Tickets direkt nach der Buchung per E-Mail und können es auf dem Smartphone vorzeigen. Ein Ausdruck ist möglich, aber nicht erforderlich.

Im Buchungssystem finden Sie weitere Stadtrundfahrten zum „Lichterfest“: die 4-stündige „Fotosafari“ und die „Kombitour XL“ (Bus + Schiff). Wählen Sie hier also die Bustour „Ausflug ins Lichtermeer - Lightseeing Tour“ mit dem entsprechenden Abfahrtsort.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

1. Abfahrtsort: Dom Aquaree/Alexanderplatz

2. Abfahrtsort: Kurfürstendamm 19-24 | Café Kranzler (THE BARN)

Das könnte Ihnen auch gefallen: