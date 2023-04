Tickets für das „Liederlauschen am Rand“-Festival vom 14.-16. Juli 2023 im schönen Oderbruch in Oderaue mit deutschen und polnischen Bands. Für das 3-tägige familiäre Open Air findet ihr hier das Line-up, Informationen zur Anfahrt und Antworten auf viele weitere Fragen.

Das Liederlauschen am Rand Festival 2023

Jedes Jahr an drei langen Sommertagen treffen sich Singer-Songwriter, Rock- und Indie-Bands aus Deutschland und Polen unter dem weiten Oderbruch-Himmel zum Liederlauschen-Festival.

Für Besucher und Musiker bedeutet das drei Tage voller Musik, Spaß und Natur, denn darum dreht sich das Liederlauschen am Rand Festival. Es ist ein kleines, umweltbewusstes und familiäres Open Air in Oderbruch auf den schönen Oderwiesen rund 80 km entfernt von Berlin.

Das Motto des Festivals 2023 ist „Music is the Weapon of the Future“ und neben toller Musik wartet ein vielseitiges Programm und leckeres Essen auf die kleinen und großen Gäste.

Welche Musiker und Bands treten beim Festival auf?

Line-up

Das Lineup ist typisch Liederlauschen sehr vielseitig. Von handgemachten Electropop über Funk, Rock, Indiepop und vielem dazwischen werden mehr als ein Duzend deutsche und polnische Liveacts auf der Bühne stehen.

Francis Tuan | Sunday Morning Orchestra | Ende September | THE ROCKIN' LAFAYETTESKURZ | Sebastian Arnold | TANTFREAKY | scorbüt | Deep in Moon | Die Couchies | Lucie & The Robot | Niesamowita Sprawa | Sam Alty |

Michalove | SHOWKO | Remigiusz Borda

Neben den vielen spannenden Bands, gibt es wieder abwechslungsreiche Aktivitäten auf dem Festivalgelände:

Programm: Live Stummfilmkino „Kino Dzieci“

Puppentheater Pleciuga

Mouthharp Workshop

Otto Kultourbus

Kapsel Cross Meisterschaft

Polenmobil

Hula Hoop Show & Workshop

Historische Feuerwehr Bralitz

Familienzelt: Instrumente bauen & Skulpturen erschaffen

Wie komme ich zum Liederlauschen-Festival?

Bassliner Bus-Ticket

Mit unserem Partner „Bassliner“ kommt ihr ohne Bahn-Stress von Berlin Ostbahnhof direkt zum Festival. Das ist lustiger, entspannter, günstiger und nachhaltiger. Außerdem bekommen alle die mit Bassliner zum Festival anreisen einen Teil der Fahrtkosten in flüssiger Form erstattet. Die Tickets bekommt ihr direkt bei Bassliner.

Hinfahrten ab Berlin Ostbahnhof: Freitag, 14.07.2023 15.15 Uhr Samstag, 15.07.2023 10.00 Uhr Rückfahrten bis Berlin Ostbahnhof: Samstag, 15.07.2023 23.00 Uhr Sonntag, 16.07.2023 19.00 Uhr Preise pro Fahrt ab 12 €

Mit Bassliner https://bassliner.org/de/fahrten/liederlauschen-am-rand-2023

Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Aus Berlin mit dem Regional-Express RE3 nach Eberswalde oder mit der Regionalbahn RB26 nach Werbig. Von Eberswalde oder Werbig mit der Regionalbahn RB60 nach Bad Freienwalde oder Wriezen. Ab Bad Freienwalde bieten wir einen Shuttle Service an. Dafür schreibt uns bitte rechtzeitig eine E-Mail an liederlauschenamrand@googlemail.com mit der Personenanzahl und der Ankunftszeit.

Mit dem Fahrrad

Es empfiehlt sich die Strecke ab Strausberg. Von dort sind es dann noch gute 40 km bis zum Festival, überwiegend reiner Radweg. Es geht durch die märkische Schweiz, Wriezen und das Oderbruch.

Mit dem Auto

Wir empfehlen die Anreise auf der L 33 über Strausberg, Wriezen, Atreetz und Neuwustrow. Die Adresse fürs Navi lautet: Theater am Rand, Zollbrücke 16 16259 Oderaue. Es stehen begrenzt Parkplatzmöglichkeiten zur Verfügung.

Eindrücke vom Festival 2020:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: 14.-16. Juli 2023

Ort: Theater am Rand, Zollbrücke 16, 16259 Oderaue

Zeiten : Freitag, 14. Juli Start 16 Uhr - Samstag 15. Juli Start 10 Uhr - Sonntag, 16. Juli Start 10 Uhr - (Sonntagsfrühstück ab 9 Uhr)

Preise: Siehe Buchungssystem. Tagestickets könnt Ihr für alle drei Tage erwerben! Einzelne Übernachtungen können mit dem „Übernachtung Extra“ Ticket optional dazu gebucht werden. Neben den regulären Festivaltickets gibt es Ermäßigungen für Studenten, Azubis und Geringverdiener. Vergünstigte Tickets gibt es mit dem Early Bird und dem Gruppenticket.

Wo kann ich übernachten?: Fußläufig vom Festivalgelände gibt es drei schöne Zeltwiesen. Die Übernachtung ist im Ticketpreis (gilt für alle Wochenend-Tickets) inbegriffen. Wichtig, wenn ihr übernachten wollt, bringt bitte Eure Zelte mit.

Wie sieht es vor Ort mit Verpflegung aus?: Neben unserem festen Partner Brodowin wird es weitere leckere Stände zur Verköstigung geben.

Wie stehts um die Wasserversorgung?: Vor Ort haben wir eine Trinkwasserstation, an der ihr Eure Flaschen auffüllen könnt. An der Bar gibt es Mineralwasser für 2 € pro Liter. Duschen sind nicht vor Ort. Für Abkühlung sorgt aber unter anderem die historische Feuerwehr und unser altbewährtes Gartenschlauch-Equipment.

Ist das LiederLauschen für Kinder geeignet?: Auf jeden Fall. Wir sind zwar kein explizites Kinderfest, im Herzen geht es darum entspannt gute Live Musik zu feiern. Aber das LiederLauschen ist wie man so schön sagt „familienfreundlich“. Es gibt ein Familienareal auf der Wiese, wo gebastelt, geschminkt und getobt werden kann. Das Stettiner Puppentheater Pleciuga wird uns wieder die Ehre geben und Vorstellungen für die Kleinen geben. Ansonsten bietet das Gelände viel Raum für eigene Ideen.

Was geschieht im Falle einer Absage oder Verschiebung?: Müssen wir absagen, werden euch die Tickets natürlich erstattet. Auch wenn Ihr zum Beispiel an einem Ersatztermin nicht teilnehmen könnt, bekommt ihr eine Erstattung.

Seid bei diesem romantischen Sommerspaß am besten mit Zelt dabei und bucht hier zeitnah die limitierten Tickets:

Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Karte vom Veranstaltungsort: Theater am Rand, Zollbrücke 16, 16259 Oderaue

Das könnte Ihnen auch gefallen:

# Shows in Berlin ShowsinBerlin