Tickets für Madame Tussauds in Berlin sowie die Preise, Stars und alle Informationen zur Ausstellung findest Du hier.

Madame Tussauds in Berlin - Fotos und Spaß für Alle!

Millionen von Menschen haben die Wachsfiguren von Madame Tussauds weltweit seit der ersten Eröffnung vor 250 Jahren besucht und das liegt wohl an der Neugier, dem Spaß und natürlich der Möglichkeit, tolle Fotos mit seinen Lieblingsstars zu schießen!

Das Fotografieren ist bei Madame Tussauds also ausdrücklich erlaubt und erwünscht! Pose also mit Deinen Lieblingsstars, egal ob Vip´s und Künstlern aus den Bereichen Fashion, Musik, TV & Film oder dem Tatort oder Politikern bzw. berühmten Personen, die Berlin geprägt haben. Betrete die Welt der Stars, knipse soviel Du willst und zeige später Anderen, was für einen aufregenden Tag Du hattest!

Einige Stars, die auf Dich warten: Fashion : Heidi Klum, Kenndall Jenner, Guido Maria Kretschmer

Musik : Miley Cyrus, Justin Bieber, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Wincent Weiss, Mark Forster, Helene Fischer, Herbert Grönemyer, Peter Maffay

TV & Film : Matthias Schweighöfer, Barbara Schöneberger, Günther Jauch, E.T.

Tatort : Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Maria Furtwängler

Top-Berlin : Capital Bra, David Bowie, Udo Lindenberg, Nina Hagen, Willy Brandt

Fussball : Joshua Kimmich, Uwe Seeler, Manuel Neuer

Politik : Barack Obama, Olaf Scholz, Helmut Kohl, Angela Merkel

Künstler|Vip´s : Sigmund Freud, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Joseph Beuys, Bertold Brecht und Marie Tussaud

und, und, und ...

@MerlinEntertainment Am Anfang war sie lediglich die Tochter einer Haushälterin, nun steht sie nach über 200 Jahren selbst als Wachsfigur in ihrer eigens gegründeten Attraktion: Marie Tussaud

@MerlinEntertainment Seit 17 Jahren ermittelt Professor Dr. Dr. Boerne zweimal im Jahr zusammen mit Frank Thiel in Münster. Hier kannst Du Teil der Tatort-Szenen werden!

@MerlinEntertainment Werde im Rat der Jedi neben Yodas Wachsfigur selbst zum Jedi Ritter!

Die Anreise Öffentlicher Nahverkehr (S-Bahn | U-Bahn | Bus): In der Nähe vom Museum ist die S-Bahn- Station „Brandenburger Tor“ , die Du entweder mit den S-Bahn-Linien 1, 2 oder 25 oder mit der U-Bahnlinie U5 erreichst. Mit dem Bus fährst Du mit den Linien 100 oder TXL zur Bushaltestelle „Brandenburger Tor“ . Von dort sind es weniger als 100 Meter bis zum Treffen mit deinen Lieblingsstars.

Zug : Der nächste Bahnhof ist „Berlin Hauptbahnhof“. Von dort erreichst du uns mit der Buslinie TXL.

Auto: folge der Ausschilderung „Berlin Zentrum/Mitte.“ Innerhalb Berlins führt Dich die Beschilderung „Berlin/Brandenburger Tor“ bzw. „Reichstag“ zum Ziel. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in direkter Umgebung: Parkhäuser: Behrenstraße/Westin Grand Hotel oder Behrenstraße/Glinkastraße.

Hier ein erster Einblick in die Ausstellung:

Auf einen Blick: Termine: 24.11.2022 – 31.10.2023 | immer Montag-Sonntag

Einlass-Zeiten: 10.00 - 17:40 Uhr

Dauer: Plane 1,5 Stunden für den Besuch ein. Die Besuchszeit ist nicht begrenzt.

Ort: Madame Tussauds Berlin , Unter den Linden 74, 10117 Berlin (siehe Karte unten)

Preise:

Erwachsener (15+ Jahre): 26 EUR

Kind (3-14 Jahre) : 19 EUR und der Einlass ist nur in Begleitung eines volljährigen Begleiters möglich

Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt benötigen aber ein 0,00 € Ticket.

Da die Kapazitäten limitiert sind, kann der Einlass nur mit einem datierten Online-Ticket garantiert werden . Ihr könnt das Online-Ticket ausgedruckt oder auf einem Smartphone/Tablet in Verbindung mit einem Identitätsnachweis an der Kasse vorzeigen. Die Tickets gelten nicht in Verbindung mit weiteren Ermäßigungen oder Gutscheinen und sind nur zum gebuchten Datum und Zeitfenster gültig (bei Wartezeiten ist auch ein späterer Einlass gewährleistet). Die Tickets sind nicht stornierbar und beinhalten keinen bevorzugten Einlass.

Die Ausstellung ist barrierefrei und es stehen Rampen und Aufzüge zur Verfügung. Begleitperson mit einem „B“ oder „H“ im Behindertenausweis haben freien Eintritt.

Für den Besuch gelten die AGB von Madam Tussauds Berlin

