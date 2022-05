Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die Welt der alten orientalischen Königshäuser, wo vor mehr als 1001 Nächten Langeweile mit artistischen Darbietungen und Kunst bekämpft wurde. Haremswächter mussten einfallsreich werden, wenn es darum ging, ihre Herrscher zu unterhalten. Weihrauch lag in der Luft und orientalische Klänge ließen die Akrobaten federleicht auf der Bühne wirken. Damit niemand seinen Kopf verlor, durften nur die Besten der Besten antreten ...

Das Flair von Tausendundeiner Nacht finden Sie seit dem Jahr 2003 im MADI-Zelt, mitten in Berlin. Das Herzstück der Zeltstadt ist das aufwendig von Hand gefertigte, originale Caidal-Zelt. Zu Recht trägt es den Namen „Königszelt“, ist seine üppige und farbenprächtige Ausstattung dem Anspruch von Sultanen und Herrschen angemessen. In diesem einzigartigen Ambiente genießen Sie ein Fest für die Sinne. Die Klänge des orientalischen Live-Orchesters begleiten magische Momente, gekonntes Entertainment und unvergleichliche Artistik. In der neuen Show "Sultans" erwarten Sie anmutiger Bauchtanz zu mitreißenden Rhythmen, fantastische Jonglage und atemberaubende Luftakrobatik.

© MADI - Zelt der Sinne Im original marokkanischen Königszelt erleben Sie verführerischen Bauchtanz und feinste Speisen.

Träumen Sie sich in das Reich von Scheherazade und Ali Baba, wenn der Duft frischen Minztees das Zelt durchweht und das Aroma des traditionell zubereiteten Mokka zu seinem Dach emporsteigt.

Während der Show werden Ihnen erlesene arabische Speisen und ausgesuchte Köstlichkeiten gereicht und Sie werden sich fühlen wie zu Gast am königlichen Hofe. Genießen Sie orientalische Gastfreundlichkeit und aufmerksamen Service.

3-Gänge Menü

Entrée - Maza

Arabisches Brot, Falafel, Hummus, Kibbe (frittierte Teigtasche mit Fleisch/Nussfüllung), Babaganoush

Hauptspeise - Whaleema Arabique

Arabische Festspeisenplatte (Couscous, Kalbsfleisch mit Honig-Zwiebel-Sauce, Gemüse)

Dessert - Knafeh

Hausgemachte warme arabische Nachspeise und Mokka Kaffee

Dieses Menü wird auf Wunsch auch in vegetarischer oder veganer Version ohne Fleisch und Fisch angeboten. Dafür bitte bis 5 Tage vor der Show Bescheid geben.

Vegetarisch: Entrée bleibt unverändert, als Suppe gibt es eine Linsensuppe, Hauptspeise ebenfalls Whaleema Arabique jedoch ohne Fleisch mit Gemüseburger, das Dessert bleibt unverändert

Vegan: Entrée ohne Milchkomponenten (Teigtaschen, Labaneh, Käse) dafür mit Weinblättern, als Suppe gibt es eine Linsensuppe, Hauptspeise ebenfalls Whaleema Arabique jedoch ohne Fleisch mit Gemüseburger, als Dessert einen kleinen Obstteller

Eindrücke von der Show:

Auf einen Blick: Termine: 12.11.2021 – 17.06.2022

Einlass: 18:30 Uhr - 19:00 Uhr - Showbeginn: 19:30 Uhr - Showende: ca. 22:30 Uhr + gemütlicher Ausklang

Ort: MADI - Zelt der Sinne, Bernhard-Lichtenberg-Platz 1, 13507 Berlin

Preise: ab 80,75 EUR

Lassen Sie sich von Klängen, Farben und Düften in die märchenhafte Welt des Orients entführen und buchen Sie noch heute! Einige Abende sind leider schon ausgebucht.

