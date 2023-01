Tickets für die Madonna „Four Decades The Celebration“-Tour am 15.11.2023 in Köln und am 28.11.2023 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Der Presale startet am Mittwoch, den 18.01.23 ab 18 Uhr hier! Schnell sein lohnt sich!

Madonna - „Four Decades The Celebration Tour“

Seit Anfang 2023 wurde spekuliert, jetzt steht es fest: Madonna geht 2023 wieder auf Tour. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie: „Kommt alle zur Party!“ und sie gibt auch den Tournamen „The Celebration Tour“ öffentlich bekannt. Und es kommt noch besser! Die „Queen of Pop“ kommt auch 2x nach Deutschland!

In Köln ist sie am 15.11.2023 in der LANXESS Arena und in Berlin am 28.11.2023 in der Mercedes-Benz Arena. Mit dabei hat der Weltstar die größten Hits aus vier Jahrzehnten und Special Guest ist Bob the Drag Queen!

Dazu gibt es in diesem Jahr für Madonna einiges zu feiern: Vor 40 Jahren hatte die einflussreiche Künstlerin ihren endgültigen musikalischen Durchbruch. Das Debütalbum „Madonna“, das im Juli 1983 erschien und die zeitlosen Klassiker „Holiday“ und „Borderline“ enthält, gilt als eines der besten Alben der Musikgeschichte und war der Start für eine beispiellose Karriere, auf die Madonna auf ihren Konzerten 2023 zurückblicken wird.

„Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, wurde Madonna, die mit Songs wie „Like A Prayer“, „Frozen“ und „Papa Don‘t Preach“ weltberühmt wurde, zitiert.

Und natürlich nicht irgendwie, sondern mit den größten Schauspiel- und Musikstars kündigt die Popikone ihre neue Tournee an: Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Bob the Drag Queen, Larry Owens und schließlich Amy Schumer versammeln sich, um in einem lustigen Video auf die neue Madonna Tour zum 40. Jubiläum 2023 hinzuweisen:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine:

Mittwoch, 15.11.2023 | 20:30 KÖLN | LANXESS Arena

Dienstag, 28.11.2023 | 20:30 BERLIN | Mercedes-Benz Arena

Also setz Deinen Cowboyhut auf und hole Dir die begehrten Konzerttickets und sei bei dieser riesen Party dabei! Get Together and Party on!

Der Presale startet am Mittwoch, den 18.01.23 ab 18 Uhr hier! Nicht aufgeben bis es klappt! Good luck!

Tickets HIER buchen.

