Tickets für die Ausstellung „Monets Garden“ in Hamburg in den United Studios und Wien in der MARX Halle sowie alle Informationen zur Ausstellung und die Termine finden Sie hier. Die Ausstellung in Hamburg läuft noch bis zum 29. Januar 2023. Wien endet schon am 22. Januar 2023.

„Monets Garden“ - Die Ausstellung

Gleich vorweg, die Ausstellung „Monets Garden“ ist wunderbar und es ist nicht zuviel, wenn man sagt: So etwas haben Sie noch nie gesehen!

Keiner der Besucher rennt durch die Ausstellung, sondern alle stehen, sitzen auf Stühlen oder liegen auf den großen Säcken und lassen sich verzaubern von dem, was an den Wänden und aus dem Off multimedial erzählt wird: Die Lebensgeschichte des berühmten „Malers des Lichtes“ Claude Monet.

Mal hört man der Geschichte zu, mal lauscht man der Musik, meistens aber ist man fasziniert von der optischen Erzählung, mal rauschhaft, mal verspielt, mal erstaunlich und mal witzig – und so erfahren wir eher intuitiv als rational mehr über das spannende Leben dieses großen Künstlers, sein Höhen und Tiefen, wie und wo er gelebt hat und was er malte. Wir sehen seine Werke, sehen Fotos aus seinem Leben und lauschen Auszügen aus seinen Briefen.

„Vielleicht verdanke ich es den Blumen, dass ich Maler geworden bin“, sagte Monet, und Blumen waren Zeit seines Lebens eines der wichtigsten und auch schönsten Sujets auf seinen Leinwänden.

Impreessionen von der Ausstellung in Berlin. Mobil hier.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nach ca. 45 Minuten ist die Erzählung zu Ende und der Traum vorbei. Nun können Sie über die japanische Brücke, die mit Blumen behangen ist - sie ist der Brücke aus seinem Garten und in seinen Bildern nachempfunden - ins Café gehen und schwelgen.

Wenn Sie Ihr Wissen noch erweitern möchten, dann finden Sie im ersten Raum der Ausstellung eine Informationstafel mit allen Stationen des Malers - oder Sie genießen einfach die Projektionsflächen an den anderen Wänden, auf denen die Bilder Monets in Pixel zerstäuben und sich immer wieder neu zusammensetzen, so dass sie lebendig und regelrecht spürbar werden.

„Jeder spricht über meine Kunst und gibt vor, sie zu verstehen, als müsste man sie verstehen. Die einzige nötige Sache ist, sie zu lieben.“ Claude Monet

Auf einen Blick: WIEN : MARX-Halle | 20. Oktober 2022 - 22. Januar 2023 | 20. Oktober 2022 - 22. Januar 2023

HAMBURG : United Studios /Gaußstraße 190A | 11. November 2022 - 29. Januar 2023 /Gaußstraße 190A | 11. November 2022 - 29. Januar 2023

Stuttgart: HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE/Mercedesstraße 69 | 1. Dezember 2022 - 23. Februar 2023 /Mercedesstraße 69 | 1. Dezember 2022 - 23. Februar 2023

Erleben Sie Monets Traum und buchen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses einmalige Kunst-Event der Extraklasse!

Buchen Sie bitte rechtzeitig im Voraus, da aktuell gerade die Wochenenden schnell ausgebucht sind.

Tickets für HAMBURG HIER buchen.

Tickets für WIEN HIER buchen.

Ihr Team vom Ticketshop.

Karte für Hamburg: United Studios, Gaußstraße 190A, 22765 HAMBURG

Karte für Wien: MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien