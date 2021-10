Durch die Fernsehpräsenz dürfte der Quatsch Comedy Club mittlerweile den meisten bereits bekannt sein: Thomas Hermanns’ Quatsch Comedy Club ist der erste Stand-Up-Comedy-Club Deutschlands. Seit über 25 Jahren geben sich hier die besten Comedians der nationalen und internationalen Comedy-Szene das Mikrofon in die Hand. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy nach Deutschland und begründete so den Comedy-Trend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows wieder spiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart ist der Quatsch Comedy Club sowohl auf der Bühne, als auch im TV die erfolgreichste und langlebigste Comedy-Show Deutschlands.

Die Live Show

Das Herzstück des Quatsch Comedy Clubs ist die „Live Show“. Abseits der Fernsehkameras erlebt man in den Quatsch Comedy Clubs in Berlin, Hamburg und Düsseldorf Comedy genau so, wie sie sein muss: hautnah, live und vor allem unzensiert!

In der zweistündigen Show präsentiert ein Moderator gleich vier verschiedene Comedians. Das Erfolgsrezept ist die Zusammenstellung der Show. Die Comedians sind so ausgewählt, dass ganz verschiedene Humorrichtungen in einer Show vertreten sind und damit auch für jeden Lachnerv garantiert das Richtige dabei. Bis heute gingen über 6000 Live Shows über die Bühne, in denen der Quatsch Comedy Club über 1.500.000 Millionen Menschen zum Lachen gebracht hat.

Auf einen Blick: Termine: 14.10.2021 – 30.12.2021

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Quatsch Comedy Club Berlin, Friedrichstraße 107, 10117 BERLIN

Preise: ab 31,85 EUR

