Tickets für die Rammstein Europe Stadium Tour 2023 ab Donnerstag, den 8. September ab 10 Uhr hier im Vorverkauf! Schnell sein lohnt sich! Und gern bis zum 8.9. diese abspeichern, denn alle Neuigkeiten sind dann auch hier!

Rammstein Europe Stadium Tour 2023

„Feuer Frei!“ für Runde drei: Rammstein legen nach und kündigen für 2023 eine Fortsetzung ihrer gigantischen Stadion-Tour an! Neben jeweils zwei Konzerten in München (07./08.06.23) und Berlin (15./16.07.23) stehen auch eine ganze Menge internationaler Termine auf dem Tour-Plan. Wer die Band bisher verpasst hat oder die gewaltige Show verständlicherweise noch einmal erleben möchte, darf sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen!

Rammstein 2023: Lindemann macht geheimnisvolle Andeutungen

Bereits zum Ende ihrer jüngsten Europa-Konzertreihe hatten und Sänger weitere Shows im kommenden Jahr angedeutet. „Thank you Europe, see you 2023“, hatte Lindemann auf Instagram gepostet. Beim Konzert im belgischen Ostende wurden auf der Bühne die Farben von zwölf Ländern eingeblendet – jeweils mit dem Hinweis „See you in 2023!“. Auch dies wurde als neue Tour-Ankündigung verstanden.

Der Trailer zur Tour 2023. Mobil bitte HIER schauen:

Auf einen Blick: Termine: Berlin (15./16.07.23) + München (07./08.06.23)

Ort: Olympiastadion in Berlin und auch in München

Preis: Die Ticketpreise liegen bei 70 bis 131 Euro zuzüglich Gebühren.

Lasst Euch diesen Kracher nicht entgehen und erlebt Till, Flake, Paul, Richard, Oliver und Christoph live! Bang Bang!

Die begehrten Tickets gibt es ab Donnerstag, den 8. September ab 10 Uhr hier. Am Besten die Seite bis dahin abspeichern und Donnerstag dann rechtzeitig da sein:

Rammstein-Tickets HIER buchen.

