Die Siegwette: „Es kann nur einen geben“. Wer kommt als Erster über die Ziellinie? Bei der Siegwette tippt man den Sieger. „Nr. X (z.B. 2 Euro) auf Sieg“ heißt das dann an der Kasse.

Die Platzwette: Bei der Platzwette reicht es, wenn das ausgewählte Pferd unter die ersten Drei kommt. Ausnahme sind Rennen mit weniger als acht Startern, dann zählt die Platzwette nur für die ersten beiden Ränge. „Nr. X (z.B. 5 Euro) auf Platz“ wäre dann die Ansage an der Kasse.

Die Zweierwette: Ein Klassiker im Wettangebot ist die Zweier- oder Einlaufwette. Dabei gilt es, den richtigen Einlauf vorherzusagen, d.h. wer wird Erster und wer Zweiter? Die korrekte Reihenfolge der Pferde ist dabei entscheidend. Deshalb empfiehlt es sich, bei der Zweierwette zumindest „Hin- und Zurück“ zu wetten. Das kostet zwar doppelt so viel Einsatz, erhöht die Gewinnchancen aber beträchtlich, denn in welcher Reihenfolge die beiden gewetteten Pferde nun einlaufen, ist dann egal.

Die 2 aus 4 Diese Wette ist besonders einfach zu treffen - hier müssen nur zwei der ersten vier Pferde richtig vorhergesagt werden. Dabei ist es gleichgültig, welche der ersten vier Plätze die beiden gewetteten Pferde erreichen. Ob die Pferde Erster und Vierter, Erster und Dritter, etc. sind, spielt also keine Rolle. Es gibt nur eine Quote, der Mindesteinsatz pro Wette beträgt 3 Euro