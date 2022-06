Tickets für die Rolling Stones am 03.08.2022 in der Berliner Waldbühne ab sofort hier im Presale!

Auf einen Blick: Konzert-Termin: 03.08.2022

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Berliner Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin

Preise: es gibt verschiedene Preise/Pakete. Siehe Buchungsmaske

Die Rolling Stones kommen zu ihrem 60-jährigen Bühnenjubiläum mit ihrer „SIXTY“-Europatour 2022 nun endlich auch nach Berlin!

Und sie werden an einem Ort spielen, an dem Mick Jagger und Co. vor 57 Jahren für Randale sorgten – auf der legendären Waldbühne.

