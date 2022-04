Ein Rundflug über Berlins Mitte mit dem Helicopter und dabei alle Sehenswürdigkeiten auf einmal entdecken, erraten und fotografieren! Sie fliegen in 20 Minuten über die komplette Innenstadt mit dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm und vielem mehr! Sind Sie bereit?

Los gehts am neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Am Terminal 1 erwarten Sie am Schalter lächelnde Stewerdessen und ein Glas prickelnder Sekt. Bei einem netten Plausch erhalten Sie Ihren Boarding-Pass und im Anschluß geht es zu einer schneeweißen Stretchlimousine, mit der Sie über das Rollfeld zum Hubschrauber fahren.

Sind Sie eingestiegen, entweder hinten oder direkt neben dem Piloten, bekommen Sie ein eigenes Headsets und erwarten die Startfreigabe vom Tower. Und ab gehts!

©AirServiceBerlin Zeit für ein Selfie!

Nach einem Senkrechtstart geht es mit 200 km/h in die Mitte von Berlin, wobei man in der Luft eher das Gefühl hat, also ob man steht. Sie überfliegen in einem Rundflug von Ost nach West die Mitte von Berlin und sehen u.a. den Fernsehturm mit dem höchsten Restaurant von Berlin, dessen Gästen Sie beim Essen fast zuwinken können. Es folgen das Rote Rathaus, die Museumsinsel, Checkpoint Charlie, das Schloss Bellevue und, und, und ...

Nach einer Kurve über dem Bahnhof Zoo geht es auf südlicher Route zurück zum Airport. Als kleines Geschenk und Erinnerung erhalten Sie jetzt noch vom Piloten Ihr persönliches Flugzertifikat!

Buchen können Sie verschiedene Varianten und Service, die Sie im Buchungsportal finden, nach dem Sie unten auf „Ticket kaufen“ geklickt haben.

Sehr beliebt sind auch unsere Helikopter-Gutscheine, mit denen Sie anderen eine Freude machen können. Sie haben dabei die Möglichkeit einen eigenen Text zu verfassen und es gibt unterschiedliche Designs zur Auswahl.

Auf einen Blick: Termine: ab 1. April 2022, immer Freitag - Sonntag

Zeiten: sind unterschiedlich, bitte im Buchungssystem schauen

Flugdauer: ca. 20 Minuten Flug, Gesamtdauer der Veranstaltung ca. 60 Minuten

Ort: Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Terminal 1, Melli-Beese-Ring 1, 12529 Schönefeld

Preise: ab 198 EUR

Buchen Sie noch heute dieses wirklich einmaliges Abenteuer und erleben Sie den Himmel über Berlin!

Tickets hier buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: