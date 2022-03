Entdecken mit dem Weltballon Berlin und genießen Sie bei dieser Ballonfahrt den Panoramablick über die Stadt! Der Fesselballon nimmt Sie mit in 150 Meter Höhe, wo Sie bei einer Stadtrundfahrt durch die Luft Berliner Highlights wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Fernsehturm oder die Skyline des Potsdamer Platzes entdecken und fotografieren können.

Los gehts beim Checkpoint Charlie in Berlin Mitte. Nach dem Eintreffen werden Sie wie zu einem richtigen Flug aufgerufen und es geht mit Hero-Musik zum Ballon. Nach einer kurzen Einweisung steigen Sie dann auf in den Himmel über Berlin. Die Stadt wird jetzt immer leiser und von Minuten zu Minuten bekommen Sie immer wieder einen neuen Blick. So haben Sie Berlin noch nie gesehen!

© AirServiceBerlin Der Himmel über Berlin: 15 Minuten staunen, raten und fotografieren

Die Fahrten sind ganzjährig und im Sommer auch bis in die Abendstunden hinein möglich. Im Winter fliegt der Ballon von 10 Uhr bis mindestens 16 Uhr.

Da die Ballonfahrt wetterabhängig ist, ist das Ticket an keinen Termin gebunden und mindestens drei Jahre gültig. Eine Anmeldung vor der Fahrt mit dem Ballon ist auch nicht nötig, sondern der Startpunkt kann einfach aufgesucht werden. Fahrgäste werden nur gebeten, vor ihrem Besuch die Wind-Hotline des Fesselballons anzurufen. Diese erhalten Sie per Mail zusammen mit dem Ticket.

Auf einen Blick: Termine: ganzjährig (außer 24.12. und 31.12.)

Zeiten: Winter: täglich von 10:00 bis mind. 16:00 Uhr (Oktober bis März) und im Sommer ist der Start 10:00 Uhr und dann bis 17 -21:00 Uhr (April bis September), am Tag einfach die Wetterhotline anrufen

Ort: Zimmerstraße 100, 10117 Berlin

Flugdauer: 15 Minuten

Preise: Erwachsene: 27 EUR, Ermäßigt (Schwerbehinderte *B, Schüler, Studenten): 20 EUR, Kind (3- 10 Jahre): 12 EUR

Hinweis: es muss kein konkreter Termin ausgemacht werden, sondern es genügt mit dem Ticket zum Startpunkt zu gehen und dieses vorzuzeigen

