Tickets für die RuPaul's Drag Race „Werq The World Tour 2023“ in Berlin am 5. November 2023 in der Mercedes-Benz Arena sowie Infos zur Show und einen Trailer gibt es hier. Dazu findest Du hier auch die Tickets für Hamburg (3.11.) und Köln (4.11.) und Esch Alzette (Luxemburg/24.10.).

Paul's Drag Race live in Deutschland: Neue Show, Neue Stars, eine Unvergessliche Nacht!

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis in der Mercedes-Benz Arena Berlin am 05. November 2023, wenn die US-amerikanische Reality-Show „RuPaul's Drag Race“ in einer spektakulären Live-Produktion Halt macht. Hier treffen die talentiertesten Dragqueens der Welt aufeinander, darunter Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse und Laganja Estranja.

RuPaul's Drag Race live in Berlin - Ein Spektakel der Extraklasse

Die neue Show von RuPaul's Drag Race verspricht ein noch größeres, spektakuläreres und bunteres Spektakel als je zuvor. Tauchen Sie ein in eine Welt aus mitreißender Musik, atemberaubendem Bühnenbild, atemberaubenden Kostümen, beeindruckenden Choreographien und einer faszinierenden Lichtshow. Dieses Event wird Ihre Sinne in ein kosmisches Fest verwandeln und Sie in Staunen versetzen.

Liebe das Leben. Und teile, was du liebst, mit anderen.“ RuPaul

Diese Lebensphilosophie hat ihn zu einer der schillerndsten und einflussreichsten Figuren der Club-, Kultur- und Kunstszene gemacht. Als Schauspieler, Musiker, Produzent, Talkshow-Host, Drag Queen und Role Model hat RuPaul weltweite Berühmtheit erlangt. Seine von ihm konzipierte TV-Show „RuPaul's Drag Race“ sucht bereits seit 2009 einmal jährlich im US-Fernsehen nach der heißesten Drag Queen Nordamerikas und hat sich längst durch Netflix zum weltweiten Show-Hit entwickelt. Jetzt habt Ihr die Gelegenheit, RuPaul's Drag Race live in Berlin zu erleben - verpasst also diese Gelegenheit nicht!

Zur Einstimmung der Trailer zur Show. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: Termine: Sonntag, 05.11.2023

Zeiten: 20:00 Uhr

Ort: Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 BERLIN

Preise: ab 64,90 EUR

