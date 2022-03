Mit kraftvollen russischen Farben beenden die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko die Saison 2022 in der Waldbühne. Mal sehnsüchtig, mal aufbegehrend gibt sich Sergej Rachmaninows Zweites Klavierkonzert. Starpianist Daniil Trifonov ist der perfekte Interpret, um gleichermaßen die vehemente Virtuosität und die zerbrechliche Zartheit dieser Musik hörbar zu machen. Außerdem erklingen Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Auf engstem Raum erlebt man hier Szenen von ungeheurer Wucht und Vielfalt: von einem possierlichen Küken-Ballett bis hin zur gespenstischen Hütte der Hexe Baba Yaga.

Mit dem Konzert am 25.06.2022 setzt sich die langjährige Tradition fort. Das Saisonabschlusskonzert findet zum 39. Mal in der Berliner Waldbühne statt. Für das Jahr 2023 steht ein großes Jubiläum bevor, das auf 4 Jahrzehnte Klassik unter freiem Himmel in der wohl schönsten Open Air-Arena zurückblickt. Kirill Petrenko leitet das Orchester in der Waldbühne bereits zum zweiten Mal, am 26.08.2021 gab er im Rahmen des dort als Pilotprojekt stattfindenden Welcome-Back- Konzertes sein Waldbühnen-Debüt vor einem begeisterten Publikum.

