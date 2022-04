Schifffahrt Berlin Tegel: für unsere Dampferfahrt "Oberhavelseen-Tour" finden Sie hier den Fahrplan, die Preise und können auch bequem online die Tickets kaufen. Die Tour und die Anlegestelle ist barrierefrei und fährt auch zu Pfingsten 2022!

Die wunderbare 2-stündige Schiffstour auf dem Tegeler See ist unsere beliebteste Schiffstour im Norden von Berlin. Nehmen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie die frische Seeluft, die leckeren Menüs und Getränke an Bord und lassen Sie sich von der Landschaft rund um den Tegeler See und auf der Havel verzaubern.

Die Dampfer MS „Havel Queen“ und MS „Moby Dick“

Neben der Landschaft sind weitere Highlights der Tour die Dampfer! Meist fährt auf der Strecke unser Mississippi-Dampfer MS „Havel Queen“, welcher mit seinem einzigartigen Flair Sie auf eine Reise in die Welt von Mark Twain und seinem Helden „Huckleberry Finn“ mitnimmt. An Bord des Schaufelraddampfers gibt es einen Aufzug, der auch Gäste mit Behinderung aufs Sonnendeck bringen kann, welches zum gemütlichen Sonnenbaden und Erkunden der Landschaften einlädt.

Alternativ fährt auf der Route unser ebenfalls spektakuläres Schiff MS "Moby Dick", welches in Form eines riesigen Wales daherkommt.

©SuK An einigen Tagen fährt auch die "Moby Dick" auf der Tour ...

Während der Fahrt können Sie wählen, ob Sie einen kleinen Imbiß zu sich nehmen möchten oder ein 3-Gänge-Menü:

Auswahl der Menüs: Menü 1 „Schweinefilet“: Tomatencremesuppe • Schweinmedaillions mit Champignonrahm und Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 2 „Rindergulasch“: Tomatencremesuppe • Rindergulasch mit Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 3 „Seelachsfilet“: Tomatencremesuppe • Seelachsfilet mit Blattspinat und Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 4 „Veggi “: Tomatencremesuppe • Auberginencurry mit Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 21,20 €

Kaffee Gedeck: 1 Pott Kaffee oder Tee + 1 Stück Blechkuchen mit Sahne - 7,50 €

Alle Menüs werden beim Ticketkauf mitgebucht, was bis maximal 48h vor Abfahrt möglich ist. Die Getränke bestellen Sie an Bord.

Barrierefreie Schiffstour

Der Zugang zum Schiff an der Anlegestelle Tegel/Greenwichpromenade ist rollstuhlgerecht und beide Schiffe sind auf allen Ebenen barrierefrei. Behindertengerechte WC´s sind ebenfalls vorhanden.

Auf einen Blick: Saison: 27.04.-09.1o.2022

Abfahrtszeiten: 10:30, 13:00 und 15:45 Uhr

Abfahrtsort: Tegel Greenwichpromenade: Eisenhammerweg 2-4, 13507 Berlin (siehe Karte unten). 700 Meter entfernt ist die U-Bahnstation U6 Alt-Tegel

Dauer: 2 Stunden

Preise:

Erwachsene: 16,40 Euro

Sparpreis: 14 Euro für Gruppen ab 20 Personen, Rentner, Schüler & Studenten, Schwerbehinderte ab 50% & Begleitperson, Personen mit Transferleistungen

ermäßigter Preis für Kinder (6-14 Jahre): 8,20 Euro

Kinder von 0-6 Jahre fahren kostenlos mit

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

Corona-Hinweis: es gilt die jeweilige Regelung zur Zeit der Fahrt

Vergessen Sie Ihren Alltag und verbringen Sie einen aufregenden Tag im Bauch der „Moby Dick“ oder auf dem Sonnendeck der „Havel Queen“ und buchen Sie noch heute Ihr Ticket, denn diese Tour ist unserer beliebteste und einzige Umlandfahrt im Norden von Berlin und die Plätze sind leider begrenzt!

Tickets HIER kaufen.

Anfrage stellen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Anlegestelle/Karte:

Anlegestelle Greenwichpromenade: Eisenhammerweg 2-4, 13507 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen: