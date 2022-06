Die Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“ ist Ausgangspunkt für unsere beliebte 2,5-stündige Schiffstour „City-Tour“ und unsere Spreefahrt „Abendliche Citytour“ durch Berlin Mitte. Informationen zur Anlegestelle, die Adresse, die Anfahrtsmöglichkeiten und alle Schifffahrten ab hier, finden Sie im folgenden Abschnitt.

Die Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“

Wenn Sie zur Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“ gelangen möchten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst liegt die Anlegestelle direkt am S+U-Bahnhof Friedrichstraße.

S+U-Bahnhof Friedrichstraße ist erreichbar mit: S-Bahn: S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26

U-Bahn: Linie U6

Straßenbahn: Tram 12 und M1

Bus: 147, N5, N6

Regionalbahn: RB14, RB21, RB22, RE1, RE2, RE7

Anreise mit dem Bus oder Auto:

Sie können ins Navigationssystem die folgende Anschrift eingeben: Reichstagufer 19, 10117 Berlin

Parken: Direkt an der Anlegestelle sind die Parkmöglichkeiten begrenzt. Das nächste Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 in 10117 Berlin. Von dort aus sind es ca. 600 Meter zu Fuß zur Anlegestelle.

Karte: Anlegestelle Friedrichstraße/Reichstagufer: Reichstagufer 19, 10117 Berlin

Schiffstouren ab Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“

1. Schiffstour „City-Tour“ für 2,5 Stunden

Freuen Sie sich auf diese Spreerundfahrt durch Berlin Mitte und lernen Sie das historische und moderne Zentrum Berlins vom Wasser aus kennen. Erfahren Sie bei dieser Stadtrundfahrt auf der Spree mehr über die Sehenswürdigkeiten am Ufer und lassen Sie sich von den leckeren Menüs und Getränken an Bord verwöhnen.

Highlights der Tour Kanzleramt und Regierungsviertel

Schloss Bellevue , der Amtssitz des Bundespräsidenten

Nikolaiviertel , wo Berlin entstanden ist

Museumsinsel (Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum)

Berliner Dom und das neue Humboldt Forum (altes Stadtschloss)

©SuK Museumsinsel mit dem Alten und Neuen Museum, der Alte Nationalgalerie, dem Bode-Museum und dem Pergamonmuseum.

Während der Fahrt können Sie wählen, ob Sie einen kleinen Imbiß zu sich nehmen möchten oder ein 3-Gänge-Menü:

Auswahl der Menüs: Menü 1 „Schweinefilet“: Tomatencremesuppe • Schweinmedaillions mit Champignonrahm und Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 2 „Rindergulasch“: Tomatencremesuppe • Rindergulasch mit Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 3 „Seelachsfilet“: Tomatencremesuppe • Seelachsfilet mit Blattspinat und Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 4 „Veggi “: Tomatencremesuppe • Auberginencurry mit Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 21,20 €

Kaffee Gedeck: 1 Pott Kaffee oder Tee + 1 Stück Blechkuchen mit Sahne - 7,50 €

Alle Menüs werden beim Ticketkauf mitgebucht, was bis 48h vor Abfahrt möglich ist. Die Getränke bestellen Sie an Bord.

Auf einen Blick: Saison: 26.03.-06.11.2022

Abfahrtszeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem weiter unten („Ticket kaufen“-Button anklicken)

Abfahrtsort: Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“ , Adresse: Reichstagufer 19 in 10117 Berlin

Dauer: 2,5 Stunden

Preise:

Erwachsene: 24,50 Euro

Sparpreis: 20,90 Euro für Gruppen ab 20 Personen, Rentner, Schüler & Studenten, Schwerbehinderte ab 50% & Begleitperson, Personen mit Transferleistungen

ermäßigter Preis für Kinder (6-14 Jahre): 12,30 Euro

Kinder von 0- 6 Jahre fahren kostenlos

Audioguide: 12 Sprachen, der Preis für die Ausleihe ist 2 Euro

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

Buchen Sie noch heute Ihr Ticket, denn diese Tour ist eine unserer beliebtesten Spreerundfahrten und die Plätze sind gerade an den Wochenende schnell ausgebucht!

Ticket hier buchen.

Anfrage stellen.

2. Schiffstour „Abendliche Citytour“ für 2,5 Stunden

Die 2,5-stündige abendliche Spreefahrt ab Friedrichstraße ist sehr beliebt, denn sie bedeutet Abschalten vom Stress und Sie können bei einem leckeren Menü mit Getränken umschalten auf Entspannen. Der Verkehrslärm und hektische Alltag der Großstadt geht nun über in eine gemütliche Feierabend-Stimmung und die Lichter der Großstadt verleihen Berlin nun eine ganz besondere Atmosphäre.

Freuen Sie sich auf eine 2,5-stündige Bootsfahrt durch das Zentrum der Hauptstadt und erfahren Sie bei dieser Stadtrundfahrt auf der Spree mehr über die Sehenswürdigkeiten am Ufer. Wein, Bier und weitere Getränke stehen auf Wunsch bereit!

Highlights der Tour Kanzleramt und Regierungsviertel

Schloss Bellevue , der Amtssitz des Bundespräsidenten

Nikolaiviertel , wo Berlin entstanden ist

Museumsinsel (Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum)

Berliner Dom und das neue Humboldt Forum (altes Stadtschloss)

Während der Fahrt können Sie wählen, ob Sie einen kleinen Imbiß zu sich nehmen möchten oder ein 3-Gänge-Menü (siehe oben).

Auf einen Blick: Saison: 01.04.-05.11.2022

Abfahrtszeiten: 18:40 Uhr - immer Mittwoch-Samstag

Abfahrtsort: Anlegestelle „Friedrichstraße/Reichstagufer“, Adresse: Reichstagufer 19 in 10117 Berlin

Dauer: 2,5 Stunden

Preise: Erwachsene: 24,50 Euro

Sparpreis: 20,90 Euro für Gruppen ab 20 Personen, Rentner, Schüler & Studenten, Schwerbehinderte ab 50% & Begleitperson, Personen mit Transferleistungen,

ermäßigter Preis für Kinder (6-14 Jahre): 12,30 Euro , Kinder von 0- 6 Jahre fahren kostenlos

Audioguide: in 5 Sprachen, der Preis für die Ausleihe ist 2 Euro

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

Buchen Sie noch heute Ihr Ticket, denn diese Tour ist sehr beliebt und die Plätze sind leider begrenzt und schnell ausverkauft! Im Juli und August gibt es alternativ auch noch diese Abendfahrt.

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

