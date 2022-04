Die Dampferanlegestelle Hafen Treptow ist Ausgangspunkt für unsere beliebten Schiffstouren „Spreefahrt zum Müggelsee“ und „Rund um die Müggelberge“, die ins Umland von Berlin fahren. Alle Informationen zur Anlegstelle und den Schiffstouren finden Sie hier.

Am einfachsten gelangen Sie zum Hafen Treptow mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Öffentlicher Nahverkehr zur Anlegestelle Hafen Treptow:

S-Bahnhof „Treptower Park“: S41, 42, S8,S85, S9

Wenn Sie den Bahnhof verlassen, kommen Sie direkt zur Uferpromenade, wo die Schiffe schon auf Sie warten. Hier gibt es mehreren Imbisse für die Wartezeit und Bänke zum Verweilen.

Die Anreise mit dem Auto oder Bus:

An der Anlegestelle gibt es einige Parkplätze. Als Adresse geben Sie: Puschkinallee 15, 12435 Berlin ins Navigationssystem ein.

Die Anlegstelle ist behindertengerecht.

Karte: Anlegestelle Hafen Treptow: Puschkinallee 15 in 12435 Berlin

Schiffstouren ab Hafen Treptow:

Schiffstour „Spreefahrt zum Müggelsee“ (3,5h):

Start der Müggelsee-Rundfahrt ist am Hafen Treptow und schon bald nach dem Start lassen Sie die Hektik der Großstadt hinter sich und gleiten durch eine Vielzahl von grünen Kanälen in Richtung Köpenick, welches auch bekannt ist durch den „Hauptmann von Köpenick“, der hier alle fünfe gerade sein ließ. Ein gutes Motto für die Dampferfahrt!

Nach einem Stopp an der Anlegestelle Köpenick/Luisenhain, wo Sie auch zusteigen können, geht es beschaulich weiter zu Berlins größtem See: dem Müggelsee.

Vom Schiff aus erhalten Sie einen schönen Blick auf den großen und kleinen Müggelberg und den Müggelturm, sowie einen faszinierenden Rundblick in die märkische Landschaft. So fühlt sich Weite und Freiheit an!

Highlights der Tour das wunderschöne Schloss Köpenick , das einzige erhaltene Barockschloss in Berlin

das legendäre Rathaus Köpenick , wo der „Hauptmann von Köpenick“ sein Unwesen trieb

der Müggelturm, ein bekanntes Ausflugsziel u.v.m. ...

©Imago Anlegestelle "Rübezahl" am Müggelsee. Hier gibt es auch ein Restaurant.

·Wenn Sie nach ca. 1 ¾ Stunden den Müggelsee erreicht und überquert haben, hält das Schiff an der Anlegestelle „Rübezahl“, wo Sie auch zusteigen oder austeigen können. Wenn danach noch ein Schiff kommt, kann es Sinn machen, hier zu verweilen und etwas Leckeres im Freiluftrestaurant direkt an der Anlegstelle zu sich zu nehmen und den Blick über den See und das Treiben am Ufer zu beobachten.

Die Rückfahrt geht dann auch wieder über Köpenick und nach weiteren ca. 1 ¾ Stunden kommen Sie wieder am Ausgangspunkt Hafen Treptow an.

Während der Fahrt können Sie wählen, ob Sie einen kleinen Imbiß zu sich nehmen möchten oder ein 3-Gänge-Menü:

Auswahl der Menüs: Menü 1 „Schweinefilet“: Tomatencremesuppe • Schweinmedaillions mit Champignonrahm und Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 2 „Rindergulasch“: Tomatencremesuppe • Rindergulasch mit Bandnudeln • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 3 „Seelachsfilet“: Tomatencremesuppe • Seelachsfilet mit Blattspinat und Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 26,50 €

Menü 4 „Veggi “: Tomatencremesuppe • Auberginencurry mit Langkornreis • Belgische Waffel mit Beerengrütze - 21,20 €

Kaffee Gedeck: 1 Pott Kaffee oder Tee + 1 Stück Blechkuchen mit Sahne - 7,50 €

Alle Menüs werden beim Ticketkauf mitgebucht, was bis maximal 48h vor Abfahrt möglich ist. Die Getränke bestellen Sie an Bord.

Auf einen Blick: Saison: 09.04.-09.1o.2022

Abfahrtszeiten: 11 Uhr und 15 Uhr ab Hafen Treptow

Abfahrtsort: Hafen Treptow , Am Treptower Park, 12435 Berlin (siehe Karte unten)

Dauer: 3,5 Stunden

Preise:

Erwachsene: 18,90 Euro

Sparpreis: 16,10 Euro für Gruppen ab 20 Personen, Rentner, Schüler & Studenten, Schwerbehinderte ab 50% & Begleitperson, Personen mit Transferleistungen

ermäßigter Preis für Kinder (6-14 Jahre): 9,50 Euro

Kinder von 0-6 Jahre fahren kostenlos mit

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

Corona-Hinweis: es gilt die jeweilige Regelung zur Zeit der Fahrt

Schiffstour "Rund um die Müggelberge" (5h)

Die erholsame 5-stündige Spreefahrt zum Müggelsee und darüber hinaus ist eine unserer beliebtesten Schifffahrten ins Umland. Bis zu fünf Stunden Erholung pur, eine Wohltat für die Sinne, Abschalten vom Großstadtstress und einfach entspannen. Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und genießen Sie die frische Seeluft, die leckeren Menüs und Getränke an Bord und lassen Sie sich von der Landschaft rund um den großen Müggelsee und die Müggelberge, wie auch Neu-Venedig und Friedrichshagen verwöhnen.

Die Spreefahrt „Rund um die Müggelberge“

Der Start ist am Hafen Treptow. Von hier aus fahren Sie zunächst durch eine Vielzahl von idyllischen Kanälen zur Altstadt von Köpenick. Bestellen Sie sich an Bord eine Berliner Weisse, Limo oder Bier und ein leckeres Menü, denn Sie haben Zeit und an der Seeluft schmeckt es doppelt so gut! Nach ungefähr einer Stunde kommen Sie in Köpenick an, wo Gäste die Möglichkeit haben aus- oder zuzusteigen. Und weiter geht es zu Berlins größtem See: dem Großen Müggelsee.

Vom Schiff aus sehen Sie am Ufer nun sanfte Hügellandschaften und die höchsten natürlichen Erhebungen Berlins: die Müggelberge. Lassen Sie Ihren Blick über den 114,7 m großen Müggelberg und seinen „kleinen Bruder“ mit Aussichtsturm schweifen und entdecken Sie ein sonst eher ungewohntes Landschaftspanorama, welches durch die Gletscher des Eiszeitalters geformt wurde.

©Imago Anlegestelle "Rübezahl" am Müggelsee

Auf der Müggelspree geht die Fahrt weiter zu den Wassergrundstücken Neu-Venedigs, dessen Brücken und Kanäle in den 20er Jahren entstanden. Über Dämeritzsee und Gosener Kanal erreicht die Fahrt den Seddinsee und die älteste Sportstätte Berlins, die Internationale Regattastrecke Grünau. Danach geht es nach einem schönen Tagesausflug auf der Spree zurück zum Hafen Treptow.

Highlights der Tour die Insel der Jugend

das wunderschöne Schloss Köpenick , das einzige erhaltene Barockschloss in Berlin

das legendäre Rathaus Köpenick , wo der „Hauptmann von Köpenick“ sein Unwesen trieb

der große und kleine Müggelberg

der Müggelturm , ein bekanntes Ausflugsziel

die Siedlung Neu-Vendedig mit seinen idyllischen Wassergrundstücken

der Dämmeritzsee

die Regattastrecke Berlin-Grünau

Während der Fahrt können Sie wählen, ob Sie einen kleinen Imbiß zu sich nehmen möchten oder ein 3-Gänge-Menü (siehe oben).

