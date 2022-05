Für Schifffahrten in Berlin auf der Spree und durchs Regierungsviertel hier der Fahrplan, die Preise und alle Touren im Überblick.



Schifffahrten auf der Spree

Eine Spreerundfahrt durch Berlin Mitte ist der entspannteste Weg, das Zentrum der Hauptstadt zu erkunden. Frische Seeluft, dazu ein leckeres Menü und Getränk und die Seele baumeln lassen! Und nebenbei erhalten Sie noch Erklärungen zu den Sehenswürdigkeiten am Ufer und Sie können natürlich tolle Fotos knipsen oder Videos drehen. Anbei unsere Touren im Überblick:

1. Publikumsliebling: Schiffstour "Brückenfahrt" (3,5 Stunden)

Freuen Sie sich auf die große Spreerundfahrt "Brückenfahrt", denn sie ist unser Publikumsliebling und ein Klassiker dazu. Sie durchqueren bei dieser Stadtrundfahrt auf dem Wasser die unterschiedlichsten Kieze von Berlin und lernen so auf einem entspannten Weg das historische und moderne Berlin kennen. Erfahren Sie bei dieser Stadtrundfahrt auf der Spree und dem Landwehrkanal mehr über die Sehenswürdigkeiten am Ufer und lassen Sie sich von den leckeren Menüs und Getränken an Bord verwöhnen.

Und wussten Sie schon: Berlin hat mehr Brücken als Venedig! Zählen Sie auf der „Brückenfahrt“ gern einmal mit, wie viele es sind. Sie werden staunen!

Alle Informationen zur "Brückenfahrt" und die Tickets finden Sie hier:

2. Für Eilige: Spreefahrt „Historische Citytour“ (1 Stunde)

Die Spreerundfahrt „Historische Citytour“ ist für alle, die in wenig Zeit die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Berlin Mitte und im Regierungsviertel sehen möchten. Die Tour ist kurzweilig, informativ und lädt ein, bei einem kühlen Getränk die Kamera zu zücken und schöne Erinnerungsfotos für Instagram & Co zu schießen!

Die Touren starten an der Anlegestelle Friedrichstraße oder am Alexanderplatz (Humboldtforum) und fahren 8x am Tag.

Alle Informationen zur „Historische Citytour“ und die Tickets finden Sie hier.

3. Die „Abendliche Schiffstour“ auf der Spree (2,5 Stunden)

Eine Spreerundfahrt am Abend durch Berlin im Abendglanz ist ein besonderes Sightseeing-Erlebnis. Die 2,5-stündige Spreefahrt ab Friedrichstraße ist sehr beliebt, denn sie bedeutet Abschalten vom Stress und Sie können bei einem leckeren Menü mit Getränken umschalten auf Entspannen. Der Verkehrslärm und hektische Alltag der Großstadt geht nun über in eine gemütliche Feierabend-Stimmung und die Lichter der Großstadt verleihen Berlin nun eine ganz besondere Atmosphäre.

Alle Informationen, den Fahrplan und die Tickets finden Sie hier.

4. Die Umweltfreundliche im luxeriösen Ambiente: Spreerundfahrt mit dem Solarkatamaran (2,5 Stunden)

Begrüsst werden Sie bei unserer Schiffstour "Berlins Highlights mit dem Solarkatamaran" zunächst am Hafen des Schiffes nahe der Oberbaumbrücke von der freundlichen Crew mit einem Glas „Holunder/Minz Schorle“. Und dann geht es auch schon los!

Vorbei an den bekanntesten Sehenswürdigkeiten passieren Sie zunächst die weltberühmte East Side Gallery. Gleich darauf nahen die nächste Touren-Highlights mit dem dem Nikolaiviertel, dem Rotem Rathaus, dem Berliner Fernsehturm, dem Humboldt Forum und dem Berliner Dom. Auch die weltberühmte Museumsinsel mit dem Bode-Museum und das Regierungsviertel mit dem Reichstag und dem Bundeskanzleramt liegen auf der Route. Nach Erreichen des Hauses der Kulturen der Welt dreht das Schiff, um wieder zurück zur Anlegestelle zu fahren. So haben Sie noch einmal alle Ruhe, um die Sehenswürdigkeiten erneut zu betrachten.

Alle Informationen, den Fahrplan und die Tickets finden Sie hier.

5. Die Ausgewogene: Schiffstour „Citytour - durch die Mitte zum Westhafen“ (2,5 Stunden)

Die Spreerundfahrt "Citytour" für 2,5 Stunden startet zentral an der Anlegestelle Friedrichstraße und fährt durch die Mitte von Berlin und das Regierungsviertel und macht dazu noch einen Schlenker durch das nördliche Berlin. Erfahren Sie bei dieser Stadtrundfahrt auf der Spree mehr über das neue und das industrielle Berlin und lassen Sie sich von den leckeren Menüs und Getränken an Bord verwöhnen.

Alle Informationen, den Fahrplan, die Preise und die Tickets finden Sie hier.

Alle Schiffstouren finden Sie HIER.

