Bootstour in Berlin auf der Spree für 1 Stunde auf dem Solarschiff: Hier erhalten Sie die Tickets, Preise, den Fahrplan und erfahren mehr zu den Sehenswürdigkeiten dieser kurzweiligen Spreerundfahrt durch Berlin Mitte und das Regierungsviertel.

Bootstour „Berlin Highlights“ mit dem Solarschiff für 1 Stunde

Wenn Sie wenig Zeit haben, aber viel von den Highlights in Berlin und dem Regierungsviertel sehen möchten, dann ist diese Tour genau die Richtige!

Dazu fahren Sie hier auf einem umweltfreundlichen Solarschiff, was zu 100% mit Sonnenenergie betrieben wird, d.h. keine Abgase und die Schifffahrt ist geräuschlos.

Der Start für diese 1-stündige Bootstour ist zentral am Alexanderplatz an der Anlegestelle „Alte Börse/Hackescher Markt“, direkt an der Museumsinsel bzw. gegenüber vom Berliner Dom. Von hier aus geht die Tour Richtung Regierungsviertel und Sie können bei einem kühlen Getränk, einem kleinen Snack und frischer Seeluft folgende Highlights am Ufer entdecken und wenn Sie mögen fotografieren:

Die Highlights der Tour sind: die berühmte Museumsinsel (Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum)

das Regierungsvierte l mit dem Reichstag , dem Paul-Löbe-Haus und Kanzleramt

Die Kongresshalle „Hauses der Kulturen der Welt“ (Schwangere Auster) mit ihrem besonderen Dach

der imposante Berliner Dom

das neue Humboldt Forum (alte Stadtschloss)

das Nikolaiviertel, wo Berlin entstanden ist

©SCL Auf Deck ist viel Platz und die Sitzecken, Stühle und Liegestühle laden zum Faulenzen ein ...

©SWW Außenbereich mit Sonnenstühlen

Auf einen Blick: Termine: Dienstag bis Sonntag vom 18.08.-30.10.2022

Abfahrtszeiten: 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 und 18:15 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Preise: Erwachsene: 18 Euro | Kinder 7-14 Jahre: 9 Euro | Kinder 3-6 Jahre: 5 EUR Kinder von 0-3 Jahre fahren kostenlos

Kostenlose Audio-Guides in 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch

Personenanzahl: max. 100 Personen

Start- und Zielpunkt: Anlegestelle „Alte Börse/Hackescher Markt“ . Weiter unten ist eine Karte zur Orientierung. Für Autofahrer ist die Adresse fürs Navi: Burgstraße 26, 10178 Berlin

Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie entweder bis zur S-Bahn-Station „Hackescher Markt“ (S3 S5 S7 S9) oder bis „Alexanderplatz“ .

Ticket: Das Onlineticket wird nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist ebenso möglich.

Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu. Ansonsten können Sie hier Ihre Tickets oder Geschenkgutscheine kaufen:

Tickets oder Gutscheine HIER kaufen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Anlegestelle/Karte:

Anlegestelle „Alte Börse/Hackescher Markt“: Burgstraße 26, 10178 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen: