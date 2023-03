Tickets für die Schifffahrt „Berlin Hauptstadt Spreefahrt“ ab Hauptbahnhof für 1 Stunden durch Berlin Mitte und das Regierungsviertel sowie den Fahrplan 2023, die Preise und die Anlegestelle gibt es hier. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Schiffstour ab Hauptbahnhof für 1 Stunde durch Berlin Mitte

Sie haben wenig Zeit oder befinden sich in der Nähe vom Hauptbahnhof und möchten noch schnell die Hauptstadt entspannt vom Wasser aus erkunden? Dann ist die 1-stündige Schifffahrt „Berlin Hauptstadt Spreefahrt“ genau die Richtige!

Freuen Sie sich auf diese Bootstour auf der Spree durch das Zentrum von Berlin und erhalten Sie auf Deutsch oder Englisch die wichtigsten Informationen zu den Highlights links und rechts am Ufer.

Highlights der Tour: das moderne Kanzleramt und Regierungsviertel

die vielfältige Museumsinsel : Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum

der mächtige Berliner Dom und das neue neue Humboldt Forum (altes Stadtschloss)

das historische Nikolaiviertel : hier entstand Berlin

der berühmte Alexanderplatz mit dem 368 m hohen Fernsehturm

das Haus der Kulturen der Welt u.v.m ...

Gibt es einen Imbiss und Getränke an Bord?

Kleine Snacks und Getränke können Sie im Bordrestaurant bestellen.

Wo startet die Schiffstour „Berlin Hauptstadt Spreefahrt“?

Die Schifffahrt „Berlin Hauptstadt Spreefahrt“ startet und endet an der Anlegestelle Hauptbahnhof, welche sich an der Moltkebrücke befindet. Gehen Sie einfach direkt vom Hauptbahnhof vor zur Spree. Dort treffen Sie auf die Moltkebrücke, die Sie überqueren und am Ende biegen Sie nach rechts und gehen hinunter zur Spree zum Bettina-von-Arnim-Ufer, wo Sie rechts schon die Anlegestelle sehen.

Ins Navigationssystem geben Sie: GPS: 52.52226, 13.36975 ein und mit den öffentliche Verkehrsmittel fahren Sie einfach mit der S-Bahn, dem Bus, der Straßenbahn oder der Regionalbahn zum Hauptbahnhof.

Auf einen Blick: Saison: 24.03.23 -31.10.2023

Abfahrtszeiten : 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 Uhr

Abfahrtsorte: Anlegestelle Hauptbahnhof an der Moltkebrücke/Bettina-von-Arnim-Ufer

Dauer: 1 Stunde

Sanitäre Anlagen/WC: sind vorhanden

Kinderwägen/Fahrräder/ Hunde: dürfen mitgeführt werden. Hunde bitte angeleint und große Hunde nur mit Maulkorb.

Preise:

Erwachsene (ab 15 Jahre): 19 Euro

Kinder (3-15 Jahre | 50% Ermäßigung): 9,50 Euro

Kinder 0-2 : kostenlos

Gruppen ab 10 Personen (10% Rabatt): 17,10 Euro

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

