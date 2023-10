Weihnachten 2023 in Berlin: Weihnachtliche Schifffahrt in Berlin auf der Spree mit der Schiffstour „Winterliche City Tour“ mit 2-Gänge-Menü. Den Fahrplan, die Menüs, Preise und Tickets sowie alle weiteren Informationen erhalten Sie hier. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Die Schiffstour ist für Familienfeiern, Weihnachtsfeiern oder einfach für eine entspannte Tour zum Einstimmen auf das Fest bestens geeignet.

Schiffstour „Winterliche City Tour“ mit 2-Gänge-Menü

Freuen Sie sich auf diesen Klassiker in Berlin zur Adventszeit 2023! Immer Freitags und Samstags im November und Dezember - wenn es draußen dunkel wird - fährt die „Winterliche City Tour“ durch das Zentrum von Berlin und lädt seine Gäste ein, bei einem Glühwein - und wenn gewünscht einem 2-Gänge-Menü - sich in weihnachtliche Stimmung zu bringen.

Bei dieser beliebten Schiffstour durch Berlin Mitte erwartet Sie einerseits ein festlich geschmücktes Schiff, leckere Speisen und kühle wie warme Getränke - und gleichzeitig ziehen draußen am Ufer einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlin´s an Ihnen vorüber.

Highlights der Tour das Nikolaiviertel , wo Berlin entstanden ist

der imposante Berliner Dom und das neue Humboldt Forum (altes Stadtschloss)

die berühmte Museumsinsel (Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum)

das Regierungsviertel mit Reichstag und Kanzleramt

©SuK Die Mitte von Berlin zur Adventszeit vom Wasser aus erleben.

Au Wunsch können Sie optional auch ein 2-Gänge-Menü bestellen, was Sie bitte gleich bei der Buchung der Tickets mit buchen.

Die 2-Gänge-Menüs: Menü „Rindergulasch“: Rindergulasch in Waldpilz-Balsamico-Sauce, Preiselbeer-Rotkohl und Kartoffelklößen | Spekulatius-Mousse mit Orangen-Crumble - € 24,90

Menü „Zanderfilet “: Gebratenes Zanderfilet auf Rahmwirsing mit Kräuterkartoffel | Spekulatius-Mousse mit Orangen-Crumble - € 24,90

Menü „Kürbisragout mit Maultaschen (vegan)“: Vegane Maultaschen auf Kürbis-Pilz-Ragout | Spekulatius-Mousse mit Orangen-Crumble - € 17,50

Auf einen Blick: Zeitraum: 10.11.-16.12.2023 | immer Freitags und Samstag

Abfahrtszeiten und Orte: ab 17:30 Uhr ab Anlegestelle „Nikolaiviertel“ (am A lexanderplatz /gegenüber vom Humboldt Forum | siehe Karte unten)

Dauer: 2 Stunden

Preise für die Fahrt:

Erwachsene: 26,90 Euro

Sparpreis: 22,90 Euro für Gruppen ab 20 Personen , Rentner ab 60 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50% & Begleitperson. Begleitpersonen fahren nicht kostenfrei, erhalten aber ebenfalls die Ermäßigung.

Kinder (6-14 Jahre): 13,50 Euro

Kinder (0- 6 Jahre) : fahren kostenlos, Ticket benötigt.

Audioguide (in 12 Sprachen): 2 Euro . Die Moderation in deutscher Sprache erfolgt kostenlos über die Bordanlage.

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher

Buchen Sie bitte zeitnah Ihr Ticket, denn diese Tour ist unsere beliebteste Adventstour und die Plätze sind leider limitiert und immer schnell ausgebucht!

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Anlegestelle/Karte:

Anlegestelle Nikolaiviertel, Karl-Liebknecht-Straße 1 in 10178 Berlin

