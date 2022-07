Schiffstour „Havel in Flammen“ 2022 ab Wannsee: Hier erhalten Sie die Tickets und alle Informationen zur Tour, den 3-Gang-Menüs und den Preisen. Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu.

Schiffstour „Havel in Flammen“ 2022

Freuen Sie sich auf unser September-Highlight auf dem Wasser und genießen Sie ein leckeres 3-Gang-Menü, ein spektakuläres Feuerwerk und einfach wunderbare Stunden auf der „Havelstern“.

Sie starten diese romantische Schiffstour am Wannsee, wo die freundliche Crew schon auf Sie wartet und Sie mit einem Glas Sekt begrüßt.

Und dann geht es auch schon los! Das Schiff nimmt zunächst Fahrt auf in Richtung Glienicker Brücke, wo die Schiffe der Potsdamer Weißen Flotte schon warten. Im Konvoi geht die Fahrt nun Richtung Caputh und weiter zum Templiner See, wo ein spektakuläres Höhenfeuerwerk, welches die Havel in ein Glitzermeer aus Lichtern und Farben verwandeln wird, auf Sie wartet.

Das „3-Gang-Menü“

Auf dem Weg zum Feuerwerk werden Sie mit einem 3-Gang-Menü verwöhnt, welches Sie hier finden:

Aus den folgenden 3-Gang-Menüs bitte 1 Menü auswählen: „3-Gang - Geflügel“: Kalte Gurken-Dill-Suppe und Rauchlachs | Maispoularde mit Paprikagemüse und Rosmarin-Kartoffeln | Erdbeer-Tiramisu

„3-Gang - Fisch“ : Kalte Gurken-Dill-Suppe und Rauchlachs | Gebratenes Zanderfilet mit Orangen-Dill-Sauce und Tomaten-Fenchel-Gemüse sowie Salzkartoffeln | Erdbeer-Tiramisu

„3-Gang - Vegetarisch“: Kalte Gurken-Dill-Suppe mit Rauchlachs |

Vegetarische Maultaschen mit Ratatouille und Tomatensauce sowie Jasmin-Reis |

Erdbeer-Tiramisu

Während der gesamten Fahrt werden Sie dazu mit leichter musikalischer Unterhaltung in Stimmung gebracht und es wird alles getan, damit Sie sich wohlfühlen und Spaß haben.

Für das Feuerwerk selbst empfiehlt sich den Fotoapparat oder das Handy vorher aufzuladen, damit Sie tolle Fotos vom Feuerwerk schießen können und somit eine wunderschöne Erinnerung habe, die Sie auch anderen dann zeigen können.

Nach dem Feuerwerk fährt die „Havelstern“ noch zum Schwielowsee und nimmt dann wieder Kurs zum Ausgangspunkt Wannsee.

©SuK Unterwegs sind Sie mit unserem beliebten Panorama-Schiff „Havelstern“ mit großzügigem Sonnendeck sowie Panorama-Bugsalon

Auf einen Blick: Termine: Freitag, den 16. September und Samstag, den 17. September 2022

Abfahrtszeit: 20 Uhr

Dauer: 4 Stunden

Abfahrtsort: Anlegestelle Wannsee - Adresse: Kronprinzessinnenweg 5, 14109 Berlin, am Bahnhof Wannsee: siehe Karte unten - Adresse: Kronprinzessinnenweg 5, 14109 Berlin, am Bahnhof Wannsee: siehe Karte unten

Preise: Alle Preise beinhalten die Fahrt , ein Begrüßungsgetränk (1 Glas Sekt) und ein 3-Gang-Menü , welches Sie hier bei der Buchung finden und mitbuchen.

Erwachsene: 92 Euro (Freitag) und 95 Euro (Samstag)

Kinder (bis 14 Jahren): 65 Euro (Freitag) und 66,50 (Samstag)

Ticket: Das Onlineticket wird direkt nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht notwendig.

Sie haben eine Sitzplatzgarantie und alle Plätze sind regensicher!

Buchen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Highlight im September, welches jedes Jahr viele Fans hat und schnell ausgebucht ist.

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Anlegestelle/Karte:

Anlegestelle Wannsee: Kronprinzessinnenweg 5, 14109 Berlin:

