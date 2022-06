Schiffstour abends in Berlin auf der Spree mit dem Solarkatamaran: Die Tickets sowie alle Informationen zur Tour am Freitag und Samstagabend erhalten Sie hier.

„Sunset Berlin Highlight Tour“ auf dem Solarschiff

Wenn die Woche vorbei ist und Sie den Freitag oder Samstag entspannt ausklingen lassen möchten, was gibt es da Schöneres, als eine Bootstour auf dem Wasser mit Getränken und dem romantischen Himmel über Berlin?

Begrüsst werden Sie am Hafen des Solarschiffes nahe der Oberbaumbrücke von der freundlichen Crew mit einem kostenlosen Begrüssungsgetränk und dann geht es auch schon los ...

Vorbei an der East Side Gallery geht es Richtung Innenstadt, vorbei am Nikolaiviertel, dem Rotem Rathaus, dem Berliner Fernsehturm, dem Humboldt Forum und dem Berliner Dom. Auch die weltberühmte Museumsinsel mit dem Bode-Museum und das Regierungsviertel mit dem Reichstag und dem Bundeskanzleramt liegen auf der Route. Nach Erreichen des Hauses der Kulturen der Welt dreht das Schiff, um wieder zurück zur Anlegestelle zu fahren. So haben Sie noch einmal alle Ruhe, um die Sehenswürdigkeiten erneut zu betrachten.

Während der abendlichen Schiffstour ist die ganze Zeit die Bar geöffnet und Sie können nach Lust und Laune es sich gut gehen lassen und neben den Getränken Berlin - jetzt in ein romantisches Licht getaucht - von seiner entspannten Seite erleben und genießen.

© Solarwaterworld Die Bar des Solarschiffes "SunCat46" ist die ganze Tour über geöffnet ...

Auf einen Blick: Termine: immer Freitag und Samstag im Juli und August

Zeiten: 19:30 Uhr - 22 Uhr

Dauer: 2,5 Stunden

Preise:

Erwachsene (ab 14 Jahre): 33,50 Euro

ermäßigter Preis (Rentner/Studenten): 23 Euro

Kinder 7-14 Jahre: 20 Euro

Kinder bis 6 fahren kostenlos

Highlights:

Zum Empfang gibt es ein kostenloses Begrüssungsgetränk

umweltfreundliche Fahrt

barrierefreie Anlegestelle, Schiff und Toilette, so dass auch Menschen mit Gehbehinderung diese Tour uneingeschränkt genießen können

kostenloser Audio-Guide in 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch

Personenanzahl: bis max. 25 Personen

Start- und Zielpunkt: Anlegestelle Oberbaumbrücke, Stralauer Allee 3, 10245 Berlin, (direkt am nhow Hotel). Weiter unten ist eine Karte zur Orientierung. Von der Oberbaumbrücke sind es ca. 150m zum Anleger. Einfach am Universal Gebäude Richtung Molecule Man entlang laufen. Von der S & U-Bahn Warschauer Straße sind es ca. 8 Minuten zu Fuß

Ticket: Das Onlineticket wird nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Handy vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist auch möglich.

Genießem Sie diesen wundervollen Ausklang des Tages und buchen Sie noch heute Ihr Ticket, denn die Plätze sind auf nur 25 Personen begrenzt.

Anlegestelle/Karte:

Anlegestelle „Oberbaumbrücke“: Stralauer Allee 3, 10245 Berlin, (direkt am nhow Hotel).

