In der Buchungsmaske wählen Sie das Fahrdatum, die Anlegestelle und die Abfahrtszeit. Im anschließenden Menü tragen Sie die Anzahl Ihrer Schüler in der Kategorie „Kinder unter 14 Jahren“ ein (auch wenn die Schüler älter sind. Die Schiffscrew weiß Bescheid). Die Begleiter bzw. Lehrer tragen Sie bei „Erwachsene“ ein. Vergessen Sie nicht, dass pro 20 Schüler je ein Begleiter gratis fährt – den sparen Sie also bei der Eintragung in „Erwachsene“ aus. Im Anschluss gehen Sie „Zur Kasse“ und schließen die Buchung nach Eintragung der optionalen und Pflichtfelder über ein Klassenkonto (Banklastschrift) oder eine Kreditkarte ab.