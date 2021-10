Wer mit Freunden, der Familie oder den Kollegen sich entspannt und genußvoll ein paar schöne Stunden in exklusivem Ambiente auf dem Wasser machen möchte, der wird bei dieser Stadtrundfahrt durch die weihnachtlich beleuchtet City am Abend fündig. Für 3 Stunden heißt es abschalten und eine Auszeit vom Alltag nehmen, während Berlins Sehenswürdigkeiten an Ihnen vorbeigleiten.



Ihre Tour startet auf dem gut beheizten Schiff an der Anlegestelle Oberbaumbrücke. Nach dem Ablegen fährt das Schiff durch die imposante Oberbaumbrücke, um wenig später die weltbekannte East Side Gallery zu passieren. Weiter geht es zum historischen Nikolaiviertel, der berühmten Museumsinsel und dem Regierungsviertel mit dem Reichstag und dem Bundeskanzleramt. Auf dem Weg weiter westwärts erreicht das Solarschiff dann das Haus der Kulturen der Welt und wendet hier.



Während der Fahrt heißt es: Es ist angerichtet! Folgendes Buffet wird Ihnen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen:



1. Weihnachtsbuffet „Fleisch“



Winterliche Blattsalate mit Salbeicroutons & Orangen-Balsamico-Vinaigrette



Fruchtige Kürbissuppe mit steirischem Kürbiskernöl



Gebackene Entenkeule mit würzigem Rotkraut und kräftiger Orangen-Jus, knusprige Serviettenknödel und Kartoffelklöße



Mousse von Spekulatius und Rumfrüchten mit Gebäck-Splitter



2. Weihnachtsbuffet „Vegan“



Winterliche Blattsalate mit Salbeicroutons & Orangen-Balsamico-Vinaigrette

Fruchtige Kürbissuppe mit steirischem Kürbiskernöl

Seitan-Braten auf Wirsingbett und Rüben mit Kartoffelklößen und Schnittlauchsauce

Mousse von Spekulatius und Rumfrüchten mit Gebäck-Splitter



Damit wir das Buffet entsprechend Ihren Wünschen vorbereiten können, wählen Sie bitte beim Ticketkauf das Ticket mit Ihrem Wunschmenü (Fleisch, Vegan) aus.

Bitte beachten Sie: Das Buffet zum Preis von 39,50 € und die Getränke können nur vor Ort bezahlt werden.

Ticketkäufe ohne Buffet sind leider nicht möglich.



Wenn Sie für eine Firmenweihnachtsfeier das Schiff chartern möchten, dann buchen Sie alle 40 Plätze und das Schiff gehört Ihnen! Sind nicht mehr alle Plätze frei, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an: ticketshop@berlin-zeitung.de.



Auf einen Blick: Dauer: 3 Stunden

Termine: 15.11.-30.12.21

Zeiten: Abfahrt ist 19:30 Uhr an der Anlegestelle Oberbaumbrücke

Preise: 55 Euro pro Person für die Fahrt. Das Buffet kostet 39,50 und wird wie die Getränke an Bord bezahlt. Ausnahmen sind nicht möglich.

Personenanzahl: bis 40 Personen

Ticket: Das Onlineticket wird nach der Buchung per E-Mail versendet und kann auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist auch möglich, aber nicht erforderlich.

Zahlweisen: Lastschrift, Kredikarte, PayPal

Hinweis: Es gelten die 3 G-Regeln. Alle Gäste ab 14 Jahre müssen negativ getestet, nachweislich genesen oder doppelt geimpft sein

Start- und Zielpunkt: Anlegestelle Oberbaumbrücke

Adresse: Hafen Solarwaterworld AG, Stralauer Allee 3, 10245 Berlin, (direkt am nhow Hotel)

Von der Oberbaumbrücke sind es ca. 150m zum Anleger. Einfach am Universal Gebäude Richtung Molecule Man entlang laufen. Von der S & U-Bahn Warschauer Straße sind es ca. 8 Minuten zu Fuß.



Buchen Sie noch heute Ihr Ticket, denn die Tour ist sehr beliebt und die Plätze sind begrenzt!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

PS: weiter unten gibt es 2 weitere Schiffstouren zu Weihnachten

Das könnte Ihnen auch gefallen: