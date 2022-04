SchlagerHammer Tour 2022: Start ist in Berlin am 25. Juni in den „Gärten der Welt“. Weiter geht es am 23. Juli in Rostock im IGA Park - und der Abschluß ist am 13. August im Schlosspark Oranienburg. Alle Infos und Tickets gibt es hier!

Das SchlagerHammer-Open Air-Festival im Sommer ist für die ganze Familie! Während die Schlagerstars auf der großen Showbühne ihre Hits singen, Sie mitsingen und tanzen, haben die Kids Spaß auf dem Kinderareal.

Es gibt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm also auch neben der Konzertwiese mit Riesenrad, Bungeeturm, Hüpfburgen, Karussells, Streichelzoo und Ponyreiten. Die Kinder werden es lieben!

Für Ihr leibliches Wohl sorgen dazu mehrer regionale Caterer und die Getränke werden auch kalt gestellt sein!

Die Stars des Abends: Anna-Carina Woitschack / Claudia Jung / Emilija Wellrock / Frank Schöbel / Frank Zander / Jay Khan / Karat / Klaus & Klaus / Laura Wilde / Marie Reim / Marina Marx / Mickie Krause / Mitch Keller / Nino de Angelo / Norman Langen / Oli.P / Paulina Wagner / Rosanna Rocci / Schlager Azzzen / Stereoact / Ute Freudenberg / Vincent Gross

In 2020 gab es das Festival in Hoppegarten. Anbei ein paar Impressionen. Mobil bitte hier schauen:

Auf einen Blick: Termin: Samstag 25.06.2022

Zeit: ab 15:00 Uhr

Preis: die verschiedenen Preise finden Sie im Buchungssystem

Ort: Gärten der Welt, Blumberger Damm 44, 12685 Berlin

Tickets für den 23. Juli in Rostock im IGA Park und der Abschluß ist am 13. August im Schlosspark Oranienburg gibt es hier auch!

