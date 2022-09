Tickets für „Schwanensee - Grand Classic Ballet“ im Theater am Potsdamer Platz zu Weihnachten 2022 in Berlin im Zeitraum 20.12.-26.12.2022 erhalten Sie hier. Dazu finden Sie hier alle Informationen, die Preise und einen Trailer zum Event.

„Schwanensee“ vom Grand Classic Ballet

Die Schwäne schweben 2022 wieder! Pünktlich zu Weihnachten 2022 verwandelt sich das GRAND CLASSIC BALLET wie jedes Jahr wieder in eine elegante Schar aus Schwänen und gastiert vom 20.12.-26.12.22 in Berlin.

Mit sinnlicher Anmut werden die Schwäne wieder über das Parkett schweben – so kraftvoll und doch fast schwerelos. Sanft werden sich ihre Bewegungen im Rhythmus der Musik verlieren und irgendwann spielen dann Raum und Zeit keine Rolle mehr. Wir werden verschmelzen mit dem Stück.

Der Ballett-Klassiker kommt dabei nie aus der Mode. Seit seiner Uraufführung am 20. Februar 1877 im berühmten Bolshoi Theater in Moskau zieht die dramatische Musikgeschichte in ihren Bann. Nicht ohne Grund gehört das Tanzmärchen des russischen Erfolgskomponisten Peter Iljitsch Tschaikowsky längst zu den bedeutendsten Werken der nationalen und internationalen Musik- und Theaterszene.

Die Handlung

Die Schönheit Prinzessin Odette wurde von einem bösen Zauberer in einen Schwan verwandelt. Und nur eines kann sie aus dem falschen Körper retten: die Liebe eines Prinzen. Doch welcher Prinz sollte ein Interesse haben, sich in einen Schwan zu verlieben? Zum Glück findet sich ein tapferer Held, der die innere Schönheit des Prinzessin-Tiers erkennt. Er verliebt sich in Odette und bricht den Zauber.

Und wer könnte das Märchen besser in Szene setzen als das Grand Classic Ballet! Mit emotionalem Feingefühl, fesselnder Dramatik und den musikalischen Meisterstücken von Tchaikovsky inszenieren die begabten Artisten die magische Liebesgeschichte auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Aber nicht aber nur die musikalische und tänzerische Leistung werden Ihnen den Atem rauben. Auch das Drumherum kann sich sehen lassen: liebevolle Bühnenbilder von namhaften Designern und sinnlich glitzernde Kostüme geben der Inszenierung den letzten Schliff. Lehnen Sie sich zurück und versüßen Sie sich die Weihnachtszeit 2022 mit diesem spektakulären Wintermärchen.

Hier erhalten Sie einen ersten Eindruck. Mobil bitte HIER schauen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: 20.12.-26.12.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im folgenden Buchungssystem

Ort: Theater am Potsdamer Platz , Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 BERLIN

Preise: ab 19,95 EUR

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag, träumen Sie und lassen Sie sich verführen. Ihre „Schwanensee“-Tickets gibt es hier:

Tickets HIER kaufen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

#Weihnachten in Berlin #Ballet #Schwanensee #Weihnachten2022

Das könnte Ihnen auch gefallen: