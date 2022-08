Sehenswürdigkeiten in Berlin entdecken: Hier finden Sie unsere Top Touren, die Tickets dazu und Geheimtipps, um schnell und abwechslungsreich mit dem Bus, Schiff, Fahrrad, zu Fuß, dem Ballon, Mini-Hotrod oder Escape Game/Schnitzeljagd die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt kennenzulernen.

Sehenswürdigkeiten in Berlin entdecken

Schon die Frage: Was muß man gesehen haben? ist kaum zu beantworten, den Berlin ist bunt und vielfältig. Am einfachsten ist es, eine geführte Tour zu buchen und sich bequem die Stadt von Insidern zeigen zu lassen. Je nach Geschmack geht das als Bustour, wo Sie sehr schnell sehr viel sehen - oder als Schiffstour, wo Sie entspannt auf dem Wasser mit einem leckeren Getränk eine neue Perspektive auf die Hauptstadt erhalten.

Dazu haben wir Touren (Geheimtipps!), die nicht jeder kennt, zum Beispiel mit dem Mini-Hotrod-Auto, was mega Spaß macht - oder als Escape Game/Schnizeljagd, wo Sie neben dem Spaß auch als Detektiv unterwegs sind, was speziell Kindern viel Freude macht. Oder wer es gern ein bischen sportlich mag, kann Berlin auch mit einer geführten Fahrrad-Tour erkunden.

Natürlich geht es auch zu Fuß oder wenn Sie Berlin aus der Vogelperspektive sehen möchten, dann empfehlen wir einen Flug mit dem Weltballon oder Helikopter.

©Shutterstock Vergessen Sie nicht Ihren Fotoapparat aufzuladen, denn es gibt viel zu fotografieren!

Wichtige Sehenswürdigkeiten, Orte und Plätze von Berlin:

das Regierungsviertel mit dem Kanzleramt und dem Reichstag

das Brandenburger Tor mit der Akademie der Künste und dem berühmten Hotel „Adlon“

der Berliner Dom und die Museumsinsel mit dem Alten und Neuen Museum , der Alten Nationalgalerie , dem Bode-Museum , dem Pergamonmuseum und dem Humboldt Forum (altes Stadtschloß)

der berühmten Alexanderplatz mit dem Roten Rathaus , dem Neptunbrunnen, dem Fernsehturm , der Weltzeituhr und dem Nikolaiviertel , wo Berlin entstanden ist

der Kurfürstendamm mit dem berühmten Kaufhaus KaDeWE und dem ZOO

der Checkpoint Charlie - wo die Berliner Mauer stand - mit dem Museum „Haus am Checkpoint Charlie“ und Asisi

der Potsdamer Platz mit der Philharmonie , dem Cafe „Panoramapunkt“ (Cafe und Viewing platform in 100 Meter Höhe mit schönem Blick), dem Sony Center und der Deutsche Kinemathek (Museum für Film und Fernsehen)

Und, und, und ...

Alle Touren zu den Sehenswürdidkeiten und ihre Besonderheiten:

1. Bustouren „Hop-on Hop-off“

Die schnellste Art Berlin zu endecken und viel zu erfahren sind die Hop-on Hop-off Stadtrundfahrten mit dem Roten Doppeldeckerbus. Hier fahren Sie in 2,5 Stunden einmal durch ganz Berlin, bekommen über Audioguides die Informationen zu den vorbeiziehenden Sehenswürdigkeiten und halten an den 20 wichtigsten Orten, wo Sie nach Belieben ein- und aussteigen können. Alle Informationen erhalten Sie HIER.

2. Schiffstouren durch Berlin Mitte und das Umland

Der entspannteste Weg für Ihre Entdeckertour ist per Schiff: frische Seeluft, dazu ein leckeres Menü und Getränk und die Seele baumeln lassen! Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden im Zentrum von Berlin oder im Umland (z.B. am Wannsee, am Müggelsee oder am Tegeler See) und Sie erhalten nebenbei viele interessante Informationen zu den Sehenswürdigkeiten am Ufer. Alle Schiffstouren finden Sie HIER:

3. Stadtführungen zu Fuß

Lassen Sie sich zu Fuß das Regierungsviertel mit dem Reichstag zeigen oder wollen Sie lieber etwas zur Berliner Mauer wissen und Orte entdecken, wo Sie stand und in die Geschichte zurückreisen? Oder mögen Sie es eher spielerisch und lieben Schnitzeljagden? Alle Stadtführungen zu Fuß finden Sie HIER.

4. Rundflüge mit dem Ballon oder Helikopter

Wie wäre es mit einem Rundflug über Berlin in einem Helikopter oder einem Fesselballon? Nehmen Sie Platz neben dem Piloten und starten Sie Ihren Hubschrauberrundflug über Berlin. Oder entdecken Sie die Skyline bei einer Ballonfahrt mit dem Heißluftballon. Alle Preise, Termine, Tickets und Gutscheine erhalten Sie HIER.

5. Special- bzw. Insider-Touren

Abseits der üblichen Touren zu den „Berlin Highlights“ können Sie sich auch in ein Mini-Hotrod-Auto setzen und mit viel Adrenalin und einem Guide mit kühlem Kopf Berlin Mitte entdecken. Etwas langsamer wäre es mit dem Fahrrad und Guides, die viel Insiderwissen haben und gern mit Ihnen teilen. Alle Touren finden Sie HIER.





Machen Sie sich es also bequem und lassen Sie sich von Insidern Berlin und seine Sehenswürdigkeiten zeigen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu unseren Angeboten haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.