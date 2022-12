Tickets für die Show der Showgirls of Burlesque by Gl’Amouresque am Potsdamer Platz mitten in Berlin. Die Show läuft vom 15.01.2023 – 26.02.2023 und 05.03.2023 – 28.05.2023 immer am Sonntag ab 19 Uhr.

Die Showgirls of Burlesque by Gl’Amouresque

Ja es wird heiß, aber auch lustig, verführerisch und Nachos und leckere Cocktails gibt es auch! Es ist also alles vorhanden für einen wunderbaren Abend in der Mitte von Berlin am Potsdamer Platz in der Showbühne Berlin!

Immer Sonntag ab 19 Uhr laden die Showgirls of Burlesque zu Ihrer neuen Show ein und es erwartet Sie ein Feuerwerk an Unterhaltung. Begrüßt werden Sie von der bezaubernden Travestie Ikone Gisela Kloppke, die durch den Abend führt und allein schon ein Grund ist, den Feierabend hier zu verbringen. Berlinerisch charmant plaudert Sie mit den Gästen und Sie erfahren was „Burlesque“ bedeutet (Kurzform: alles was man nicht zeigen darf wird verdeckt, der Rest nicht unbedingt) und es geht um die Liebe, um Josephine Baker und singen kann Gisela auch, aber hallo!

Und dann geht es auch schon los: die Showgirls of Burlesque ziehen in ihren Bann und verführen das Publikum mit immer neuen Acts, mal mit Lack, Leder, Peitsche, mal im Bananenkostüm und je mehr das Publikum applaudiert, je mehr sind sie bereit zu geben bzw. fallen zu lassen! Immer stilvoll und auf höchstem Niveau! Und mehr wird nicht verraten.

Der Trailer zu Show:

Auf einen Blick: Termine: 15.01.2023 – 26.02.2023 und 05.03.2023 – 28.05.2023 (immer Sonntag)

Zeiten: immer 19 Uhr

Ort: Köthener Straße 44, 10963 Berlin am Potsdamer Platz

Preise: ab 52,40 EUR

Gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und erleben Sie das prickelnde Burlesque-Gefühl! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Kult-Show der Extraklasse!

