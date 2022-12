Silvester in Berlin 2022: Hier finden Sie Veranstaltungen und Events wie Musicals, Revues und Shows für den Silvestertag oder das Neujahsrkonzert am 1.1.23. Dazu erhalten Sie auch die Tickets! Lassen Sie sich inspirieren!

Silvester 2022 in Berlin

Sie lieben opulente Shows? Dann sind Sie bei „ARISE“ im Friedrichstadt-Palast oder der 20er Jahre Revue „Golden Years“ im Wintergarten Varieté Berlin goldrichtig. Mit „Berlin“ als Thema gibt es dazu „Berlin, Berlin“ und„Ku´damm 56“. Sie mögen es „Orientalisch“ mit Bauchtanz und leckerem Essen dazu? Dann buchen Sie „1001 Nacht im Madi - Zelt der Sinne“. Alle Informationen und die Tickets gibt es hier:

Veranstaltungskalender mit weiteren 85 Shows, Party`s, Konzerten und Theateraufführungen - Bitte HIER klicken!

Das Neujahrskonzert in der Philharmonie am 1.1.2023:

Für Liebehaber der klassischen Musik ist jedes Jahr das Neujahrskonzert in der Berliner Philharmonie ein MUSS! Zeitnah buchen macht auch hier Sinn.

Ausstellungen und Museen, die am 31.12.22 geöffnet haben:

Sie haben am 31.12.22 tagsüber noch Zeit und suchen eine lustige oder gruselige Aktivität? Dann besuchen Sie doch die Wachsfiguren bei Madame Tussaud oder gruseln sich im Berlin Dungeon! Für ein letztes cooles Foto-Shooting für coole Fotos für Instagram, TikTok, Facebook & Co. ist auch noch die coole Selfie-Location in der „The WOW! Gallery Berlin“ geöffnet! Für Fans von James Bond und Spionage wäre eine weitere Empfehlung das einzigartige Spionagemuseum in Berlin ein Tipp! Und wer gern noch bei einem virtuelle Shooter oder Adventure seine letzte Energie aus 2022 loswerden möchte, wird mit den 3 coole Fullbody-VR Indoor-Spielen viel Spaß haben! Alle Informationen und die Tickets gibt es hier:

Sie haben Fragen oder Wünsche?

Bei Fragen oder Wünschen zu unseren Angeboten schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.