Berlin - Das Konzerthausorchester Berlin verabschiedet das Jahr 2021 nicht nur mit Pauken und Trompeten, sondern auch auf der berühmten Jehmlich-Orgel im Großen Saal. An ihr nimmt nach einer Blechbläser-Intrada und Haydns Trompetenkonzert mit Solistin Lucienne Renaudin Vary die lettische Ausnahmemusikerin Iveta Apkalna als „Organistin in Residence“ für ein ungewöhnlich besetztes Konzert von Francis Poulenc Platz. Neben der Orgel aka „Königin der Instrumente“ sind hier Streicher und Pauken dabei. Am Pult des Konzerthausorchesters Berlin steht Juraj Valčuha.

Konzerthausorchester Berlin:

Juraj Valčuha Dirigent

Iveta Apkalna Orgel

Lucienne Renaudin Vary Trompete



Joseph Haydn

Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur Hob VIIe:1

Francis Poulenc

Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken g-Moll

Felix Mendelssohn Bartholdy

„Meeresstille und glückliche Fahrt“ - Konzertouvertüre D-Dur op. 27

Gemeinsam mit dem gesamten Konzerthausteam wünschen wir Ihnen im Sinne von Mendelssohn eine glückliche Fahrt in ein neues Jahr 2022, in dem hoffentlich viel Freude schenkende Musik auf Sie wartet! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket!

Auf einen Blick: Termine: 31.12.2021

Zeiten: 20 Uhr

Ort: Konzerthaus Berlin, Großer Saal, Am Gendarmenmarkt, 10117 BERLIN

Preise: ab 50,15 EUR

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop