Quizstation: Im Bereich Spione testen Sie Ihre Schlagfertigkeit in entlarvenden Situationen: Versuchen Sie, sich aus der Affäre zu ziehen. Erkennen Sie alternative Fakten und Fake News bei Fakt vs. Fake im Bereich Verschwörungstheorien.

Facebook-Puzzle: Was weiß Facebook über uns? Haben wir noch die Kontrolle über unsere eigenen Daten? Mit jedem eingefügten Teil des Multimedia-Puzzles entdeckt der Besucher, was mit den persönlichen Daten auf der größten Social Media Plattform der Welt passiert.

How to be a spy?: Echte Agenten verraten ihre Tricks zu Menschenführung und Beschattung. Hast Du das Zeug zum Spion in der Gegenwart?