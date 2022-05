Fietstocht Berlijn: deze begeleide openbare fietstocht door Berlijn is bedoeld om je beter te leren kennen en is een geweldige vrijetijdsbesteding! Ontdek de highlights van de hoofdstad in het centrum op de fiets met een ervaren gids in een eerste overzicht. Hier vind je alle informatie en kun je ook gemakkelijk je ticket boeken.

De „Berlijn Highlights“ fietstocht

Deze informatieve rondleiding door Berlin Mitte is leuk en helpt je Berlijn op een zeer authentieke manier te ontdekken. Je leert een grote verscheidenheid aan plekken in verschillende buurten kennen en leert de verhalen erover.

De start is in Prenzlauer Berg, een zeer populaire wijk met veel kleine winkeltjes, cafés en een bijzondere Berlijnse flair. Dan gaan we verder richting Mitte en hier in het centrum van de hoofdstad volgt het ene hoogtepunt na het andere! Enkele highlights vind je hier in de lijst. De tour eindigt dan weer bij het startpunt.

Hoogtepunten van de rondreis: de wijk Prenzlauer Berg: hier wonen kunstenaars, families en studenten en er zijn veel cafés, biertuinen en de vlooienmarkt bij Mauerpark

The Berlin Wall Memorial: het officiële monument om de tijd van de Muur te herdenken met een stuk van de Muur

het Scheunenviertel en het joodse leven in Berlijn

het regeringsdistrict met de Bondskanselarij en de Reichstag

de Brandenburger Tor en Pariser Platz met het beroemde Hotel „Adlon“

de groene Tiergarten en het Holocaust Memorial

het nieuwe Humboldt Forum (oud stadspaleis)

het imposante Museumeiland (Oud en Nieuw Museum, Old National Gallery, Bode Museum en Pergamon Museum)

de kathedraal van Berlijn ( Berliner Dom)

de Berlijnse televisietoren ("Telepagel", „Imponierkeule“ of ook wel „Protzstengel“ genoemd)

Alexanderplatz

©Imago Er zijn veel leuke en interessante stops voor geweldige foto's tijdens de tour.

Data: 15.04.-13.11.2022

Duur: 3,5 uur

Lengte: 12 - 15 kilometer in een rustig en ontspannen tempo met veel leuke en interessante stops

Aantal personen: max. 15 personen per gids. Als er meer aanmeldingen zijn, zijn er meerdere handleidingen beschikbaar

Bagage: alle fietsen zijn uitgerust met een mand voor rugzakken, tassen of jassen. Ook zijn er spanriemen zodat de lading ook gezekerd wordt. Zware bagage of aankopen kunnen tijdens openingstijden in ons kantoor worden achtergelaten.

Taal: Nederlands

Locatie voor Start | Einde: Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg, Knaackstraße 97 , Kulturbrauerei Hof 4 , 10435 Berlijn (zie kaart hieronder). Het brouwerijterrein heeft meerdere ingangen. De beste manier om bij ons te komen is via de poort aan de Knaackstraße 97. Het is 200 meter lopen naar het metrostation Eberswalder Straße (metrolijn 2, drie haltes ten noorden van Alexanderplatz)..

Prijzen:

Volwassenen (16+ en incl. huurfiets + helm): 33 € | met eigen fiets: -5 €

Leerlingen / studenten (6 - 15 jaar, geldig legitimatiebewijs vereist en incl. huurfiets + helm): 29 € | met eigen fiets: -5 €

Kinderen tot 5 jaar: gratis

E-bike toeslag: 30 €, kan als extra bij de tour geboekt worden

Kinderzitje: €10 | Kinderaanhanger: 15 € | €15 volgfiets aanhanger

Annulering: volledige restitutie bij annulering tot 24 uur van tevoren voor openbare rondleidingen. Als het weer onstabiel is, zijn er regencapes.

Ticket: Het online ticket wordt na boeking per e-mail verzonden





Locatie voor Start | Einde: Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg, Knaackstraße 97, Kulturbrauerei Hof 4, 10435 Berlijn

Het brouwerijterrein heeft meerdere ingangen. De beste manier om bij ons te komen is via de poort aan de Knaackstraße 97. Het is 200 meter lopen naar het metrostation Eberswalder Straße (metrolijn 2, drie haltes ten noorden van Alexanderplatz).

